Thông tin mới vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện, 18 người thương vong

Chiều 27-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai thông tin chính thức về vụ tai nạn khiến 18 người thương vong tại xã Phình Hồ. Theo đó, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-12, xe ô tô BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện do ông Đ.Đ.T. (SN 1960, trú Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi đến km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50 m, dẫn đến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Hậu quả làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 18 người thương vong

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản hỏa tốc số 399 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hiện trường.

Các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Xây dựng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương.

Xe khách dập nát sau khi gặp nạn

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát tình hình, tập trung cao nhất cho công tác cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện nay, công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành theo quy định của pháp luật.