Thông tin mới vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã ở Thanh Hóa "sàm sỡ" nữ sinh lớp 10

Sáng 8-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Vi Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết Huyện ủy Thường Xuân vẫn chưa họp để đưa ra hình thức xử lý đối với ông L.V.T., Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng, người bị tố "sàm sỡ" nữ sinh lớp 10, gây bất bình dư luận hơn 10 ngày qua.



Hình ảnh ông L.V.T., Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Thắng do camera an ninh ghi lại

Theo ông Hùng, lý do chưa xử lý vì chờ kết quả xác minh vụ việc từ phía đơn vị chức năng của huyện và Công an huyện Thường Xuân. "Hiện phía công an huyện vẫn chưa có báo cáo kết quả, trong khi Ủy ban Kiểm tra chỉ kiểm tra vi phạm về đạo đức lối sống, quy chế làm việc. Khi nào có kết quả từ 2 đơn vị này thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét, xử lý"- ông Hùng thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 28-6, qua clip được ghi lại từ camera của gia đình tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng (huyện Thường Xuân) có cảnh một người đàn ông mặc quần áo ngắn đi vào trong sân nhà.

Lúc này, cháu L.T. (đang là nữ sinh lớp 10) từ trong nhà đi ra bàn uống nước. Lúc này, người đàn ông nói trên chủ động lại gần có hành động khoác vai, thân mật. Cháu T. đã né tránh rồi đi lên hè, người đàn ông đi theo kéo T. lại rồi có động thái ôm hôn.

Ngay sau khi đã nắm được thông tin trên, huyện Thường Xuân cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 4-7. Công an huyện Thường Xuân cũng đã vào cuộc, triệu tập ông T. lên làm việc.

Tường trình với cơ quan chức năng, ông T. có thừa nhận mình là người trong clip, cháu bé này ông có quen biết vì cháu có chơi với con gái ông, nên ông thể hiện tình cảm giống như với con mình thôi. Ông T. nói "thơm để chúc mừng cháu có kết quả học tập tốt, mong cháu sẽ cố gắng hơn nữa".

Được biết, ông L.V.T. trưởng thành từ cán bộ Đoàn ở địa phương, sau đó giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Thắng rồi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Xuân Thắng.

Trong thời gian từ năm 2018 - 2019, ông L.V.T. được luân chuyển tới xã Xuân Chinh (huyện Thường Xuân) giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã này.

Cuối năm 2019, ông L.V.T. bị kiểm điểm vì có hành vi nhắn tin trêu ghẹo "thiếu chuẩn mực" với một nữ cán bộ cấp dưới cùng xã.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Thường Xuân tiếp tục xác minh, làm rõ.