Thông tin mới vụ bắt khẩn cấp võ sư Taekwondo hiếp dâm 9 học trò

Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin ai là bị hại của Phạm Huỳnh Minh Thịnh đề nghị liên hệ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để được tiếp nhận, giải quyết.



Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc huấn luyện viên dạy võ hiếp dâm người dưới 16 tuổi để xử lý theo quy định của pháp luật.