HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang

Tuấn Minh |

Do mâu thuẫn trong lúc chơi với nhau, người anh họ 13 tuổi ở Thanh Hóa đã dùng hung khí sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang- Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án anh họ sát hại bé gái gây rúng động làng quê

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 20-9, chị N.T.T. (SN 1994; ngụ xã Yên Định), có mang 2 con nhỏ gồm: T.Q.A. (SN 2017) và T.Đ.D. đến nhà ông bà nội (ở thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định) gửi con, nhờ trông hộ.

Tại nhà ông bà nội lúc này có 2 người anh là T.Q.V. (SN 2012) và T.Q.V. (SN 2017) ở cùng, là con của vợ chồng người anh trai chồng chị T. (2 vợ chồng đi lao động nước ngoài, để 2 cháu ở với ông bà).

Đến khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa để các em nhỏ ở nhà chơi với nhau. Trong lúc chơi, người anh họ Q.V. và em họ Q.A. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Q.V. dùng hung khí đánh khiến bé gái tử vong, rồi cho vào bao tải đưa ra góc vườn sau nhà phi tang.

Chiều muộn đi làm về, bà nội không thấy Q.A. nên đã hô hoán mọi người tập trung đi tìm, sau đó phát hiện thi thể cháu trong bao tải ở vườn sau nhà.

Vào cuộc điều tra, công an đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm là người anh họ T.Q.V..

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hành trình bóc gỡ đường dây đưa người Trung Quốc qua Việt Nam, sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'
Tags

bé gái

khám nghiệm

bao tải

Công an tỉnh Thanh Hoá

anh họ sát hại bé gái 8 tuổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại