Thông tin mới vụ 2 thiếu nữ bị xâm hại, cướp tài sản khi đi du lịch Tam Đảo

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: N.V.S (SN 2001); H.V.P (SN 2001) và Đ.M.H (SN 2007). Viện KSND khu vực 9 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 bị can trên để điều tra về tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được trình báo của chị M.K.K (sinh năm 2007, trú tại: Xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai) và H.B.N (sinh năm: 2006, trú tại: Xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên). Nội dung đơn trình báo cho biết, khoảng giờ 2 giờ sáng ngày 16/7, K và N chở nhau đi chơi bằng xe máy tại khu vực đường quốc lộ 2B theo hướng từ đỉnh núi Tam Đảo đi xuống chân núi thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Khi đi đến khu vực đền Nhị Vị Vương Cô Nhà Trần, chị K và chị N bị một nhóm đối tượng 3 thanh niên bịt mặt, cầm hung khí chặn đường, khống chế đưa vào khu vực bên sâu trong đền rồi dẫn theo đường mòn đi lên rừng. Tại đây, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi Cướp tài sản, hiếp dâm đối với chị K và chị N sau đó bỏ trốn.

Hình ảnh nhóm đối tượng tại CQĐT

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát, khám nghiệm hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành truy quét các đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Đến ngày 20/7, Cơ quan điều tra đã xác định được các đối tượng bao gồm N.V.S (sinh năm: 2001); H.V.P (sinh năm: 2001) và Đ.M.H (sinh năm: 2007) là nhóm đối tượng thực hiện hành vi.

Khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tại Cơ quan điều tra S, P và H khai nhận do không có nghề nghiệp, thích chơi bời nên cả 3 đã cùng nhau thống nhất sẽ chặn đầu xe, cướp tài sản của người dân đi đường tại đoạn đường lên núi Tam Đảo thuộc địa phận xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ.

Khoảng 02 giờ ngày 16/7/2025, nhóm đối tượng phát hiện K và N nên đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch để thực hiện hành vi cướp tài sản. Nhóm đối tượng đã khống chế, đưa chị K và N lên trên rừng phía sau khu vực đền Nhị Vị Vương Cô Nhà Trần để thực hiện hành vi cướp tài sản của chị K và chị N bao gồm: điện thoại, ví sau đó chúng yêu cầu chị K và N cởi bỏ toàn bộ quần áo, trói tay, khống chế để quay lại video rồi gửi cho gia đình nhằm mục đích tống tiền.

Sau khi thực hiện hành vi nêu trên các đối tượng P và H rời khỏi hiện trường còn S ở lại để một mình thực hiện hành vi Hiếp dâm đối với chị K và chị N.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nam An