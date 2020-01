Thông tin mới về vụ việc Đồng Tâm

Ba cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh, gồm:

Liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh. Ảnh BCA



- Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972; Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.





Liệt sĩ Phạm Công Huy. Ảnh BCA



- Đồng chí Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993; cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.





Liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân. Ảnh BCA



- Đồng chí Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992; Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 đồng chí.

Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Chương trình tổ chức Lễ tang:

- Thời gian tổ chức lễ tang: Từ 7h30’ đến 12h30’ ngày 16/1/2020 (tức ngày 22 tháng 12 năm Kỷ Hợi).

+ Từ 8h00’ đến 12h00’: Lễ viếng;

+ Từ 12h00’ đến 12h30’: Lễ truy điệu.

+ Từ 12h30’: Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

- Địa điểm tổ chức lễ tang: Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.