Thông tin mới về vụ đánh ghen, lột đồ ở Bình Dương

Theo điều tra, Tằng Xỉu Phùng (33 tuổi, ngụ phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) nghi chồng là Vòng Màng K. (32 tuổi) có quan hệ tình cảm với Đ.B.T. (18 tuổi, quê Cà Mau) nên đã ra ở riêng được 3 tháng.

Chiều ngày 27/3, trong lúc Phùng cùng mẹ là bà Hỷ Xường Hướng (63 tuổi), hai vợ chồng anh trai Tằng Phát An (39 tuổi) và Nìm Thùy Trang (35 tuổi) đi tìm quán ăn trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một) thì bắt gặp chồng đang chở theo T. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát khiến T. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương điều trị.

Hiện trường vụ việc

Sau sự việc Phùng, Trang và Hướng đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đầu thú.

Từ hình ảnh trích xuất camera và lời khai các đối tượng, Công an thành phố Thủ Dầu Một xác định, Phùng là người đánh, cắt tóc, lột áo, còn bà Hướng thì lột quần cô gái. Trang cùng mẹ chồng và em chồng kéo cô gái từ trên xe xuống đất. Tằng Phát An đứng bên ngoài dùng điện thoại quay lại vụ việc.

Đối với việc bị hại không chỉ bị làm nhục mà còn bị cướp tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong quá trình ẩu đả bị hại bị kéo rớt dây chuyền, vòng tay ở hiện trường. Công an đã thu giữ để phục vụ điều tra. Còn chiếc điện thoại Iphone 14 Promax của bị hại do bà Hướng lấy để giữ bằng chứng. Sau đó, bà đã đưa cho Phùng để gửi trả. Hiện công an đang xem có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản hay không, nếu có sẽ thêm hành vi "Cướp tài sản".

Công an thành phố Thủ Dầu Một đã tạm giữ Phùng và Hướng để làm rõ hành vi "Làm nhục người khác". Trang do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại để điều tra.

Trước đó, chiều ngày 27/3, mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về đánh ghen trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một). Vụ việc khiến dư luận xôn xao về hành vi của nhóm "giang hồ" và đề nghị công an vào cuộc./.