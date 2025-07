Ngày 21-7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1991, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội danh "Đưa hối lộ" theo Khoản 2, Điều 364 Bộ Luật Hình sự.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị khởi tố về tội đưa hối lộ để chạy án cho một phạm nhân

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hoạt động phạm tội ẩn mình của nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Vi, một trùm giang hồ được biết đến với biệt danh Vi "ngộ" cầm đầu.

Vi "ngộ" không chỉ núp bóng doanh nghiệp, hoạt động tinh vi nhằm trốn thuế, mà còn can thiệp vào quá trình thi hành án để "chạy án".

Quán trình đấu tranh, công an xác định trùm giang hồ Vi "ngộ" đã nhận chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua") một phạm nhân đang thụ án tù chung thân vì tội giết bạn tù trong quá trình thụ án.

Để "chạy án" cho Hòa "chua", Vi "ngộ" đã móc nối với một cựu quân nhân tên L.. Đây là đối tượng trung gian, nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp, nhằm tác động giảm án cho Hòa.

Công an đấu tranh lấy lời khai đối với Vi "ngộ"

Cựu quân nhân này trong vai trò trung gian đã giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, trong khi số tiền còn lại được chuyển tiếp theo thỏa thuận để giảm án cho Hòa "chua". Sau quá trình đấu tranh, cựu quân nhân L. đã thừa nhận hành vi môi giới hối lộ.

Từ những thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm, bắt giữ Nguyễn Văn Vi, kẻ đứng sau vụ việc.