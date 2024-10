Thông tin mới về thầy giáo bị phụ huynh lên mạng tố xâm hại nữ sinh ở Bình Dương

Ngày 17-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 thầy giáo cấp 2.

Ông Văn Đình Lương, 31 tuổi, giáo viên phụ trách Đội Trường THCS Võ Trường Toản, bị khởi tố để điều tra về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Thầy giáo dâm ô với học sinh thời điểm bị tạm giữ

Trước đó, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Văn Đình Lương sau khi xác minh từ tố cáo của người dân trên mạng xã hội.

Theo đó, trên mạng xã hội, tài khoản N.N. đăng thông tin kèm hình ảnh tố một thầy giáo tại trường THCS có hành vi "lạm dụng chức quyền", xâm phạm trẻ vị thành niên là nữ sinh tên D. Người bị tố cáo là thầy giáo Lương.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian công tác, ông Lương đã nhiều lần sờ vào các bộ phận nhạy cảm của em D. Công an xác định ông Lương không có ý định quan hệ tình dục với em D.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Lương nhiều lần có hành vi sờ mó các bộ phận cơ thể của một nữ sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Dĩ An cho biết sau khi có kết luận từ cơ quan công an, địa phương sẽ phối hợp các đơn vị liên quan có biện pháp xử lý đối với nam giáo viên này.