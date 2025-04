Quy mô " siêu dự án "

Theo Bộ Xây dựng , dự kiến tổng mức đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là hơn 200.000 tỷ đồng, bao gồm cả phân đoạn từ Hải Phòng đến Quảng Ninh thuộc tuyến ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt này có tổng chiều dài quy hoạch là hơn 460 km, điểm đầu tại cửa khẩu Lào Cai kết nối với đường sắt Trung Quốc và điểm cuối tại ga Cái Lân (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuyến đường sắt sẽ có tốc độ thiết kế 160 km/h trên đoạn chính tuyến ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện, 80 km/h cho đoạn Lào Cai - các đoạn tuyến nhánh, 120 km/h đối với đoạn đi qua Hà Nội và đi trùng với đường sắt vành đai phía Đông.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có tổng chiều dài quy hoạch hơn 460 km. Ảnh minh họa có sử dụng công nghệ AI: V.LONG.

Tuyến đường sắt qua địa phận Lào Cai dài 65 km; qua Yên Bái dài gần 77 km; qua Phú Thọ dài hơn 60 km; qua Vĩnh Phúc dài gần 42 km; qua Hà Nội và Bắc Ninh dài gần 44 km (bao gồm tuyến chính dài hơn 40 km và tuyến nhánh nối về ga Yên Viên hơn 3 km). Trong khi đó, tuyến qua địa phận Hưng Yên có chiều dài gần 17 km; qua Hải Dương có chiều dài gần 41 km và qua TP Hải Phòng có chiều dài gần 84 km.

Tuyến chính xuống cảng Lạch Huyện của dự án dài gần 49 km; tuyến nhánh xuống cảng Nam Đồ Sơn dài gần 13 km; tuyến nhánh xuống cảng Đình Vũ dài hơn 7,4 km; tuyến đường sắt ven biển kết nối tỉnh Quảng Ninh dài gần 15 km.

Đối với hệ thống ga của dự án, liên danh tư vấn TRICC - TEDI đề xuất quy hoạch 38 ga, trong đó có 5 ga lập tàu gồm Lào Cai, Yên Thường, Nam Hải Phòng, Hạ Long và Cái Lân. Riêng ga Lào Cai còn đảm nhận thêm vai trò là ga giao tiếp liên vận quốc tế, ga Hạ Long chỉ lập tàu khách và ga Cái Lân chỉ lập tàu hàng.

16 ga trung gian tác nghiệp hành khách và hàng hóa tập trung tại các trung tâm tỉnh, thành phố gồm: Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn, An Thịnh, Yên Bái, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Phúc Yên, Bắc Hồng, Đông Anh, Đại Đồng, Bình Giang, Nam Hải Dương.

6 ga hàng chỉ thực hiện tác nghiệp hàng hóa: Lập Thạch, Bình Xuyên, Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, Nam Đình Vũ, Đình Vũ.

11 ga kỹ thuật gồm: Châu Quế Thượng, Đông An, Y Can, Thạch Lỗi, Trung Màu, Kim Sơn, Tứ Kỳ, Tân Viên, Phong Hải, Quảng Yên, Minh Khai.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh dự kiến khởi công cuối năm nay. Ảnh: Báo Chính phủ.

Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 4 này Bộ Tài chính trình Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, để tiến hành thẩm định cùng với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đáp ứng tiến độ khởi công vào tháng 12 năm nay.

Thủ tướng đồng ý với kiến nghị Bộ Xây dựng khởi công gói thầu xây dựng hạ tầng ga Lào Cai mới và khởi công các khu tái định cư của dự án trong năm nay.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao dự thảo và gửi Công thư của Phó Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc phụ trách lĩnh vực để hỗ trợ về vốn vay ưu đãi của Trung Quốc cho dự án này.

Lào Cai: Gần 1.010 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng

Ngày 11/4, tỉnh Lào Cai công bố thông tin về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn đi qua địa phận tỉnh Lào Cai.

Theo đó, trên cơ sở kết quả đo đạc ngoại nghiệp kết hợp với hồ sơ địa chính, tỉnh Lào Cai sẽ thu hồi khoảng 780ha đất. Đồng thời, tỉnh Lào Cai dự kiến thực hiện 20 dự án tái định cư và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng mức đầu tư khoảng gần 1.010 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số hộ dân cần di dời để thực hiện dự án, theo thống kê sơ bộ khoảng 950 suất. Có 91 cơ sở sản xuất cần di dời tại khu/cụm công nghiệp Đông Phố Mới và cụm công nghiệp Sơn Mãn - Vạn Hòa.

Tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng 16 dự án tái định cư tại thành phố Lào Cai, huyện Bảo Yên, huyện Bảo Thắng và huyện Văn Bản với tổng mức đầu tư là 293 tỷ đồng.

Bản đồ hướng tuyến dự án đi qua tỉnh Lào Cai.

Để chuẩn bị mặt bằng và hạ tầng cho việc di dời các cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Lào Cai sẽ thực hiện 4 dự án với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng đã xây dựng kế hoạch và dự kiến triển khai công tác thống kê, bồi thường GPMB từ ngày 15/3. Thành phố Lào Cai đang thực hiện thủ tục niêm yết công khai, thông báo cho các tổ chức để tổ chức thống kê kiểm đếm.

Hiện nay, theo phương án tuyến mà Ban QLDA đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng báo cáo ngày 17/3 vừa qua, nhiều vị trí hướng tuyến thay đổi so với phương án trước đó. Trong đó, có vị trí phương án tim tuyến dịch chuyển so với phương án đã cung cấp là 500m. Vị trí Ga Bảo Thắng thay đổi hoàn toàn so với phương án tuyến đã cung cấp. Do vậy dẫn đến kết quả đo đạc, thống kê kiểm đếm số hộ bị thu hồi đất thay đổi nhiều nên công tác đo đạc, bồi thường hỗ trợ, tái định cư đang phải tạm thời dừng lại.

Ban QLDA đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chưa tiến hành cắm mốc và bàn giao ranh giới thực hiện dự án trên thực địa, do đó việc kiểm đếm, thống kê, dự kiến số hộ bị ảnh hưởng, số hộ phải bố trí tái định cư chưa thể chính xác.