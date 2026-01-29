Thông tin mới về cuộc gọi và tin nhắn trên Zalo tất cả người dân cần biết

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng Zalo, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị mất tiền, chiếm đoạt tài khoản Zalo hoặc làm lộ thông tin cá nhân chỉ sau một lần mở tin nhắn lạ.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý chủ quan, tò mò hoặc lo sợ của người dùng để dẫn dụ nạn nhân làm theo kịch bản có sẵn. Phổ biến là hình thức gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo với nội dung khảo sát nhận quà, hoàn tiền, xác minh tài khoản, thông báo giao dịch bất thường hoặc cảnh báo khóa tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi người dùng truy cập các đường link này, trang web giả mạo sẽ yêu cầu nhập số điện thoại, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin thẻ ngân hàng, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

9 kiểu tin nhắn Zalo lừa đảo phổ biến gây mất tiền. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh)

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt được tài khoản Zalo, các đối tượng còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để mạo danh người thân, bạn bè của nạn nhân nhắn tin vay tiền, nhờ chuyển khoản gấp. Ngoài ra, các đối tượng còn mạo danh các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến, gửi thông báo có tài liệu, hình ảnh, video hoặc cảnh báo vi phạm bản quyền nhằm dụ người dùng đăng nhập vào website giả mạo.

Bên cạnh đó, các hình thức lừa đảo như mời gọi “việc nhẹ lương cao”, làm nhiệm vụ online, đầu tư sinh lời nhanh, bán hàng hưởng hoa hồng… cũng tiếp tục xuất hiện. Thủ đoạn chung là ban đầu cho nạn nhân nhận tiền thật để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nộp phí, đặt cọc hoặc chuyển tiền với số tiền ngày càng lớn rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Công an cho biết, tin nhắn lừa đảo thường có dấu hiệu nhận biết như: nội dung mang tính khẩn cấp, yêu cầu thao tác nhanh; kèm theo đường link lạ, link rút gọn hoặc file đính kèm không rõ nguồn gốc; thông tin người gửi không phù hợp với nội dung; thúc giục chuyển tiền hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin cá nhân.

Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản cá nhân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không bấm vào các đường link lạ được gửi qua Zalo và các mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho bất kỳ ai. Khi nhận được tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh xác minh lại qua kênh chính thống.

Trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh (điện thoại: 02723.989.848) để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.