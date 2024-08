Lực lượng công binh được huy động đến phong tỏa hiện trường. Ảnh: Facebook

Ngày 30-8, ông Quán Vi Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường xảy ra liên tiếp 2 vụ nổ khiến 4 người thương vong ở xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Hiện, lực lượng công an và bộ đội công binh đang rà vật liệu nổ tại hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tại hiện trường có vật liệu nổ, tuy nhiên vật liệu nổ là gì hiện chưa xác định được.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng hơn 16 giờ ngày 29-8, trong lúc máy múc được đưa tới căn nhà H.V.Q. (60 tuổi, trú xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp) để thu dọn hiện trường vụ nổ xảy ra vào chiều 27-8 khiến 2 người tử vong thì bất ngờ xảy ra một tiếng nổ lớn.

Hậu quả, sau tiếng nổ lớn kinh hoàng, ôngTrần Cao Huy (37 tuổi, tài xế máy xúc) và ông Phan Huy Sang (30 tuổi, tài xế xe tải) bị thương nặng.

Lực lượng công binh phong tỏa hiện trường. Nguồn: Facebook

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 ngày 27-8, người dân xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp bàng hoàng nghe tiếng nổ lớn kinh hoàng xảy ra tại nhà ông H.V.Q. (60 tuổi, trú xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp). Hậu quả, ông Q. và vợ tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ văng xa hàng chục mét, ngôi nhà bị hư hỏng nặng, tường đổ sập.

Xe của lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ nổ ngày 30-8. Ảnh: Facebook

Hiện, nguyên nhân của 2 vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.