HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin mới tất cả người dân cần nắm rõ: Không kết bạn Zalo hay gọi điện khi nhận được thông báo sau

Kim Linh
|

Theo Công an tỉnh Cà Mau, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi trong thời gian gần đây.

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo thủ đoạn các đối tượng giả nhân viên giao hàng nhằm tiếp cận người dân, sau đó dàn dựng tình huống để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng thường gọi điện cho người dân, thông báo đang giao đơn hàng hoặc cần xác nhận thông tin đơn hàng bị thất lạc, hư hỏng. Lợi dụng tâm lý nhiều người thường xuyên mua sắm trực tuyến, chúng tạo sự tin tưởng rồi đề nghị kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiện trao đổi, gửi hình ảnh đơn hàng.

Sau khi kết bạn thành công, các đối tượng tiếp tục gọi video và giả danh lực lượng chức năng để thông báo rằng người giao hàng liên quan đến vụ việc vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Chúng dựng cảnh với các thùng hàng, giấy tờ giả nhằm tạo sự hoang mang, đồng thời cố tình đưa thông tin cá nhân của nạn nhân vào “hồ sơ vụ việc” để tăng tính thuyết phục.

Bằng nhiều lời lẽ đe dọa, gây áp lực tâm lý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do “phục vụ điều tra”, “xác minh tài chính” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Trước thủ đoạn trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi nhận các cuộc gọi từ người lạ tự xưng shipper, nhân viên giao hàng hoặc cơ quan chức năng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại hoặc mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, ngắt cuộc gọi, lưu giữ các nội dung liên quan như số điện thoại, tin nhắn, hình ảnh và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau

Tags

lừa đảo

Zalo

tin nhắn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại