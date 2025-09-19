Vụ việc một nam nhân viên quán cafe ở Hà Nội bị hành hung vì nhắc khách không được hút thuốc đã gây xôn xao dư luận. Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với Vietnamnet, Trung tá Phan Văn Bốn - Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai.

“Vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa thể cung cấp thêm thông tin”, Trung tá Bốn nói.

Nhóm thanh niên hút thuốc trong quán cà phê và đã được nhân viên nhắc nhở trước đó

Trước đó, trong sáng cùng ngày, nhân vật được gọi là “tổng tài” - anh Nguyễn Văn T. đã đến quán cà phê tại Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc hành hung nhân viên, để xin lỗi gia đình nạn nhân.

Trong đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy, anh T. xin lỗi về vụ việc. Tuy nhiên, bà X. - người phụ nữ được cho là mẹ của anh N.M.Đ. - nạn nhân trong vụ việc đã kiên quyết từ chối.

Theo đó, bà X. cho biết, trong vòng 24 giờ, nhóm người trong vụ việc không hề có thái độ thiện chí, lại còn có những lời lẽ chưa đúng mực trên mạng xã hội.

Anh T. đến quán xin lỗi gia đình nạn nhân.

Bà X. cho rằng, với gia đình bà, sau 24 tiếng là quá muộn để nói lời xin lỗi, huống chi đến sáng nay 19/9, tức sau hơn 40 tiếng xảy ra sự việc, nam thanh niên mới đến quán cà phê. Vì vậy bà không muốn có cuộc nói chuyện nào với nam thanh niên.

Bà X. cũng khẳng định không có chuyện sau khi xảy ra sự việc, người của nhóm này đến xin lỗi, hòa giải.

“Trong thời gian con tôi ở viện, không ai đến hỏi thăm, mà còn phản bác lại sự việc. Mong muốn của gia đình tôi là làm đúng theo pháp luật”, bà X. nói.

Về việc mời nam thanh niên “tổng tài” ra khỏi quán, bà X. cho biết, nếu mọi người đặt vào địa vị một người mẹ sẽ thấu hiểu được sự bức xúc và lo lắng của bà. “Con trai tôi cũng còn ít va chạm với xã hội nên sau khi sự việc xảy ra đến thời điểm này cháu vẫn còn sốc, chưa hình dung được", bà X. nói.