Thông tin mới nhất vụ tai nạn trên đường cao tốc Bắc – Nam làm 2 người chết, 4 người bị thương

Hiện trưởng vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị khiến 2 người chết, 4 người bị thương

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, xảy ra tại xã Hoàn Lão làm 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Khoảng 5 giờ 30, tại Km 635+450 trên cao tốc Bắc - Nam, tuyến Bùng - Vạn Ninh (đoạn qua xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), xe đầu kéo biển số 61C-327.54, kéo theo rơ - moóc 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, đã va chạm với ôtô tải 36H-054.67 do Trần Văn Trung (SN 1998, quê ở Thanh Hóa) điều khiển.

Phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng

Cú va chạm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương. Chiếc xe tải 36H-054.67 bị hư hỏng nặng phần đầu.

Sau tai nạn, tuyến cao tốc Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Các phương tiện buộc phải chuyển hướng xuống đường Hồ Chí Minh tại nút giao Phong Nha để tiếp tục di chuyển.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý vận hành cao tốc đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh trách nhiệm các bên liên quan.