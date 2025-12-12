HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin mới nhất vụ tai nạn trên đường cao tốc Bắc – Nam làm 2 người chết, 4 người bị thương

HOÀNG PHÚC |

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án để điều tra vụ va chạm giữa hai ôtô trên cao tốc Bắc - Nam khiến 2 người chết và 4 người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam khiến 2 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trưởng vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị khiến 2 người chết, 4 người bị thương

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam, xảy ra tại xã Hoàn Lão làm 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Khoảng 5 giờ 30, tại Km 635+450 trên cao tốc Bắc - Nam, tuyến Bùng - Vạn Ninh (đoạn qua xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), xe đầu kéo biển số 61C-327.54, kéo theo rơ - moóc 63R-004.93 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1966, trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, đã va chạm với ôtô tải 36H-054.67 do Trần Văn Trung (SN 1998, quê ở Thanh Hóa) điều khiển.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Bắc - Nam khiến 2 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 2.

Phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng

Cú va chạm mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương. Chiếc xe tải 36H-054.67 bị hư hỏng nặng phần đầu.

Sau tai nạn, tuyến cao tốc Bắc - Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km. Các phương tiện buộc phải chuyển hướng xuống đường Hồ Chí Minh tại nút giao Phong Nha để tiếp tục di chuyển.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý vận hành cao tốc đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh trách nhiệm các bên liên quan.

Vụ tai nạn khiến 4 người Ninh Bình đi đám cưới tử vong: Một nạn nhân ra đi để lại vợ trẻ và 3 con thơ
Tags

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại