Thông tin mới nhất vụ tai nạn liên quan con gái nghi phạm bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long

Liên quan việc em N.T.B.Tr (14 tuổi), con nghi phạm N.V.P (42 tuổi; ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) bị tai nạn giao thông vào ngày 4-9-2024 và tử vong, VKSND huyện Trà Ôn từng hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án.

Ngày 26-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 760/QĐ-ĐTTH đối với việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 4-9-2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, lý do không khởi tố "Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Hiện trường vụ tai nạn ngày 4-9-2024. Ảnh: Mạng xã hội

Sau đó, gia đình ông P. có đơn khiếu nại tới VKSND huyện Trà Ôn. Ngày 17-1-2025, VKSND huyện Trà Ôn ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 760/QĐ-ĐTTH của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn. Đồng thời, chấp nhận một phần đơn khiếu nại của ông P.

Tuy nhiên, đến ngày 23-1, Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH, nhưng lần này với lý do: không có sự việc phạm tội. Quyết định này được thông báo đến Công an xã Vĩnh Xuân, ông P. và luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình.

Sau đó, ông P. tiếp tục khiếu nại đến VKSND huyện Trà Ôn. Ngày 10-2, VKSND huyện Trà Ôn tiếp tục ban hành quyết định giải quyết nại. Theo đó, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH đối với vụ việc "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 4-9-2024.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 28-4-2025, ông P. bất ngờ tìm đến dùng súng bắn vào người ông N.V.B.T. (T. là người xảy ra va chạm với cháu Tr. vào ngày 4-9-2024, sau đó Tr. tử vong) Gây án xong, ông P. đi bộ ra Quốc lộ 54 (hướng về thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) khoảng 200 m rồi dùng súng tự bắn vào đầu. Hai người sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông P. đã tử vong vào tối 28-4 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Còn ông T. được phẫu thuật qua cơn nguy kịch. Trên mạng xã hội, ông P. thường chia sẻ việc con gái mình bị tai nạn tử vong nhưng Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án.

