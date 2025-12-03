Thông tin mới nhất vụ mẹ Hà Anh nghi dính bẫy đầu tư 250 triệu

Ngày 3/12, trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh đăng tải bài viết dài, tiết lộ mẹ ruột vừa bị cuốn vào một lời mời gọi đầu tư lên đến 250 triệu đồng. Theo chia sẻ, mẹ Hà Anh đã chi 250 triệu đồng để mua một gói nghỉ dưỡng của một công ty được quảng cáo là "đa ngành hàng đầu Việt Nam".

Hà Anh cho biết sự việc vỡ lẽ khi mẹ cô hỏi mượn em gái 20 triệu đồng với lý do "nộp vào cho một công ty để họ bán lại thẻ nghỉ dưỡng đã mua". Gia đình của nữ siêu mẫu sau đó sinh nghi liền kiểm tra lại các hợp đồng và giao dịch của mẹ với công ty bán gói nghỉ dưỡng và nghi ngờ mẹ cô đã "sập bẫy".

"Hai chị em tôi mới tá hoả khi biết mẹ tôi đã nộp 250 triệu để mua gói thẻ nghỉ dưỡng của tập đoàn này, bây giờ thấy có vấn đề mẹ tôi đề nghị rút tiền về thì nhân viên sale (bán hàng - PV) hứa hẹn sẽ bán lại hợp đồng cho mẹ tôi một cách dễ dàng, chỉ cần nạp thêm tiền vào để vào một nhóm nào đó để tham gia bán lại.

Mẹ tôi là một nhà báo vô cùng thông minh sắc sảo, nhưng điểm yếu của bà là thương người và tin người - đã sa vào 'ma trận' đầu tư cho 'tương lai' của một khu nghỉ dưỡng. Ký mua thẻ xuống tiền từ năm 2023 nhưng hợp đồng thẻ được kích hoạt tận 2025 tức là 2 năm liền bị giam tiền mà không có giá trị sử dụng cũng không được lãi suất - vậy mà mẹ tôi cũng ký", Hà Anh chia sẻ.

Hà Anh cho biết mẹ ruột đã bị "giam" 250 triệu trong suốt 2 năm qua

Trong bài viết, Hà Anh cho biết khi gia đình cố liên hệ với công ty này để làm rõ, phía tư vấn bỗng im lặng hoặc trả lời qua loa. Thậm chí số điện thoại cũng "bặt vô âm tín".

Nữ siêu mẫu bức xúc: "Vậy, nếu như công ty không lừa đảo như tôi nghi ngờ, thì họ đã đang vi phạm thoả thuận hợp đồng với khách hàng như mẹ tôi - thì mẹ tôi yêu cầu lấy lại số tiền trên có được hay không?

Hiện tại số điện thoại trên brochure in ra đẹp đẽ đã không gọi được, cậu sales vốn thẽ thọt ngon ngọt với mẹ tôi hơn năm nay đã không còn làm việc, một số lạ nhắn tin cho mẹ tôi về nội dung liên quan đến công ty này khi tôi gọi thì lạnh lùng đáp 'chị gọi nhầm số rồi'. Vậy có lẽ chỉ còn cách tôi đưa mẹ đến trụ sở để truy cứu trách nhiệm và hợp đồng".

Hà Anh cũng gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến cộng đồng, đặc biệt là những gia đình có bố mẹ lớn tuổi. Hà Anh nhấn mạnh: "Cho đến khi tôi có câu trả lời, tôi khuyến cáo các chị, các cô, nếu có những lời để nghị tương tự như thế này, hãy thẳng thắn cúp máy điện thoại, kẻo những phiền toái không mời mà tới ạ!".

Hà Anh gửi lời cảnh báo mọi người cẩn thận kiểm tra thông tin trước những lời tư vấn

Cho đến chiều cùng ngày, siêu mẫu Hà Anh vừa cập nhật thêm diễn biến mới nhất trên trang cá nhân. Theo chia sẻ mới, phía công ty du lịch đã chủ động liên hệ và đề nghị hoàn trả số tiền mà mẹ cô đã đầu tư. Đây cũng là điều gia đình Hà Anh mong muốn ngay từ đầu.

Hà Anh cho biết mẹ cô hoàn toàn tự nguyện ký hợp đồng nhưng không hiểu rõ về những ràng buộc, điều khoản và lời hứa hẹn đi kèm. Nữ siêu mẫu thừa nhận: "Mẹ tôi tự nguyện ký kết hợp đồng mà chưa hiểu biết rõ về những hứa hẹn và ràng buộc, lỗi này không thể không thừa nhận. Tuy nhiên những dịch vụ mua bán đầu tư kiểu này thực sự rất phức tạp và đã có nhiều điều tiếng được phản ảnh lên báo chí và truyền hình. Nên chúng ta cùng cảnh giác và tìm hiểu kỹ trước những quyết định quan trọng".

Hà Anh cũng xin phép chuyển bài đăng vào sáng nay về chế độ riêng tư sau khi vụ việc đã được giải quyết.