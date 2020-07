Thông tin mới nhất vụ Loan "cá" thu tiền bảo kê, cho vay nặng lãi tiểu thương

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra vụ án Loan "cá" tức Lý Thị Loan ( 39 tuổi) cùng đồng bọn can tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra ở khu vực.



Qua điều tra, Công an xác định nhóm đối tượng do Loan "cá" cầm đầu đã buộc những người buôn bán hàng đóng tiền dưới hình thức "thu tiền rác". Nếu những người đang buôn bán tại đây không đóng tiền thì bị đe dọa, chửi bới, không cho buôn bán.

Vì cuộc sống mưu sinh, các tiểu thương phải miễn cưỡng đóng tiền cho nhóm đối tượng này. Ngoài ra, nhóm đối tượng do Loan "cá" cầm đầu còn có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo người là nạn nhân, bị hại có liên quan đến vụ án do Loan "cá" và đồng bọn thực hiện liên hệ với số điện thoại 0693.480.182 hoặc 0908.128.900 gặp Đại úy Nguyễn Thanh Quang, Công an tỉnh để được giải quyết.

Vợ chồng Loan "cá" bị bắt trước đó.

Như đã thông tin, đầu năm 2019, Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "cá", 43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Loan (vợ Tuấn "cá") thấy khu vực phía trước cổng Công ty PouChen (phường Hóa An) có nhiều tiểu thương tự ý họp chợ buôn bán hàng rong nên đứng ra bảo kê thu tiền.

Cặp vợ chồng này cho người đến đe dọa các tiểu thương rồi đứng ra quản lý thu tiền mặt bằng, chỗ ngồi và thu tiền dọn vệ sinh.

Tiền thu mặt bằng mỗi tiểu thương phải đóng cho vợ chồng Tuấn "Cá" từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi tháng; tiền dọn vệ sinh từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng.

Việc thu tiền vệ sinh và quét dọn vệ sinh, Tuấn và Loan giao cho Ái và Tùng (chưa rõ lai lịch) trực tiếp thu; còn thu tiền mặt bằng hàng tháng giao cho Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn "Úc", ngụ huyện Trảng Bom) và 3 người khác (chưa rõ lai lịch) thực hiện.

Giữa năm 2019, Loan "Cá" chuyển đến địa bàn khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) để bảo kê. Còn Tuấn "Cá" tiếp tục bảo kê quản lý khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty PouChen và quanh khu vực chợ Hóa An (TP Biên Hòa).

Ngày 5/5, sau khi lực lượng chức năng bắt Loan "Cá" và đồng bọn, nhiều tiểu thương buôn bán quanh khu vực cổng Công ty PouChen và chợ Hóa An đã tiếp tục tố cáo về hành vi thu tiền bảo kê của Tuấn "Cá".

Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các trinh sát hình sự bí mật theo dõi, trực tiếp làm việc với một số tiểu thương buôn bán quanh khu vực chợ Hóa An. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của Tuấn "Cá", chiều 7/5, Công an TP.Biên Hòa đã quyết định bắt khẩn cấp người đàn ông này.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Tuấn khai nhận, khoảng từ tháng 1/2020, vào ngày 10 hàng tháng, Tuấn "Cá" giao cho Tuấn "Úc" và một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đi đến gặp các tiểu thương thu tiền chỗ ngồi. Nếu ai không đóng tiền, Tuấn "Úc" cùng đồng bọn dọa nạt, đuổi đi không cho bán, buộc các tiểu thương phải đóng tiền.

Toàn bộ số tiền này Tuấn "Úc" đem về đưa cho Tuấn "Cá". Tuấn "Cá" cũng khai nhận, việc kêu đồng bọn đến khu vực chợ tự phát trên thu tiền của các tiểu thương, mỗi tháng Tuấn "Cá" thu được số tiền trên 20 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua lấy lời khai của vợ chồng Loan "cá" cùng 5 đàn em thân tín, nhận thấy có dấu hiệu bảo kê của cấp địa phương, để khách quan, Công an tỉnh đã rút hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của băng nhóm bảo kê thu tiền hàng trăm tiểu thương ở huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.