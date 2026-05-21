Thông tin mới nhất về việc nộp thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân .

Theo đó, với mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế 10% nếu cá nhân có yêu cầu.

Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, thù lao... cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, mà mức chi trả thu nhập từ 5 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế, khai và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân ở mức 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế 10% nếu cá nhân có yêu cầu.

Trình Chính phủ tăng mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập vãng lai được miễn quyết toán thuế từ 10 triệu đồng lên 15 triệu đồng/tháng. Cụ thể, cá nhân có thêm thu nhập tại nơi khác với mức bình quân không quá 15 triệu đồng/tháng trong năm sẽ tiếp tục bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% tại nguồn và không phải quyết toán đối với khoản thu nhập này.

Về quy định liên quan khấu trừ thuế, khai thuế thay, nộp thuế thay, Bộ Tài chính cho biết, khác với nghị định hiện hành (quy định loại thu nhập phải khấu trừ thuế, thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế), dự thảo nghị định chỉ quy định các loại thu nhập không thực hiện khấu trừ thuế.

Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do cá nhân khác chi trả, mà cá nhân chi trả chưa thực hiện khấu trừ thuế; cá nhân nhận được thu nhập do tổ chức nước ngoài không đăng ký thuế tại Việt Nam chi trả; các trường hợp không thực hiện khấu trừ thuế nêu trên thì phải kê khai, nộp thuế.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ tối đa 47 triệu đồng/năm với khoản chi cho y tế, giáo dục. Bộ Tài chính tính toán, thực hiện theo phương án nêu trên sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng/năm.

Người nộp thuế có 1 người phụ thuộc, thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.