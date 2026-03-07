Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận đang điều tra

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Tư cho biết quân đội Mỹ đang điều tra vụ việc. Song đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng hoặc hoàn tất cuộc điều tra, hai quan chức Mỹ nói với Reuters.

Trường nữ sinh tại Minab, miền nam Iran, bị trúng đạn hôm thứ 28/2, ngày đầu tiên của các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.

Trong kế hoạch phối hợp, lực lượng Israel và Mỹ cho đến nay đã phân chia các cuộc tấn công tại Iran theo cả khu vực địa lý lẫn loại mục tiêu. Trong khi Israel tấn công các bệ phóng tên lửa ở miền tây Iran, Mỹ tập trung vào các mục tiêu tương tự cùng với các mục tiêu hải quân ở miền nam.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Bahreini, cho biết vụ tấn công khiến 150 học sinh thiệt mạng. Reuters chưa thể xác minh độc lập con số thương vong.

Một phụ nữ rải cánh hoa hồng lên quan tài của người thiệt mạng trong vụ tấn công vào trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, Iran. Ảnh: AP

Được hỏi về vụ việc trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói: "Chúng tôi đang điều tra vấn đề đó. Dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ nhắm vào các mục tiêu dân sự. Nhưng chúng tôi đang xem xét và điều tra".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Hai nói với các phóng viên rằng Mỹ sẽ không cố ý tấn công một trường học.

Chuyên gia bác khả năng tên lửa Iran bắn nhầm

Trong khi đó, CNN cũng đưa tin, trích dẫn phân tích của các chuyên gia, cho rằng quân đội Mỹ có thể phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một trường tiểu học ở miền nam Iran khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng

Theo đó, hình ảnh vệ tinh, video định vị địa lý, tuyên bố công khai từ các quan chức Mỹ và đánh giá của các chuyên gia về vũ khí cho thấy trường tiểu học Shajare Tayyiba ở Minab đã bị tấn công vào ngày 28/2, cùng thời điểm với một cuộc tấn công mà lực lượng Mỹ có thể đã thực hiện vào một căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) gần đó.

Khi đánh giá xem lực lượng quân sự nào chịu trách nhiệm cho một cuộc tấn công cụ thể CNN thường thu thập hình ảnh về tàn tích của các loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công và cung cấp chúng cho các chuyên gia về đạn dược để đánh giá nguồn gốc.

Vị trí trường học và các điểm bị không kích. Nguồn: CNN

Tuy nhiên, do Iran cắt internet, hình ảnh và video từ hiện trường bị hạn chế. CNN tuyên bố không thể kiểm tra bằng chứng như vậy trong trường hợp này, vì vậy bất kỳ đánh giá nào cũng không thể mang tính kết luận.

Tuy nhiên, cũng theo CNN, những bằng chứng khác lại chỉ ra trách nhiệm của Mỹ trong vụ tấn công xảy ra vào sáng thứ Bảy – ngày đầu tiên của tuần làm việc và học tập ở Iran. Các video được CNN định vị cho thấy trường học bị tấn công cùng lúc hoặc gần cùng lúc với căn cứ hải quân, một video cho thấy khói bốc lên từ cả cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và tòa nhà trường học.

Ban đầu, dư luận lan truyền trên mạng rằng vụ nổ tại trường học có thể do hệ thống phòng không Iran bắn nhầm, khi IRGC cố gắng đẩy lùi các cuộc không kích.

Nhưng Jenzen-Jones một chuyên gia về đạn dược và giám đốc của Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí (ARES), nói với CNN rằng điều đó khó xảy ra, vì hình ảnh gần đây về căn cứ hải quân cho thấy các tòa nhà đã bị hư hại đáng kể, cho thấy chúng đã bị tấn công bằng đạn dược dẫn đường chính xác được thả từ trên không, chứ không phải là "tên lửa phòng không bị bắn nhầm".

Lời giải thích khả dĩ nhất cho vụ tấn công trường học, theo Jenzen-Jones, là Mỹ đã vô tình tấn công cơ sở này trong khi đang thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ hải quân, không nhận ra rằng trường học không còn là một phần của khu phức hợp IRGC, hoặc đã không cập nhật thông tin cho các sĩ quan chỉ huy mục tiêu.

Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc, dù không nêu bên nào chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào trường học, đã kêu gọi mở một cuộc điều tra vào hôm thứ Ba.

Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công vào trường học, bệnh viện hoặc bất kỳ công trình dân sự nào khác nhiều khả năng sẽ bị coi là tội ác chiến tranh.

Nếu vai trò của Mỹ được xác nhận, vụ tấn công này sẽ nằm trong số những trường hợp thương vong dân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên xung đột của Mỹ tại Trung Đông.