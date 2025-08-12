Thông tin mới nhất về thiếu nữ bị đánh hội đồng ở Cần Thơ và phân tích từ luật sư

Liên quan vụ em L.N.N (14 tuổi; ngụ xã Trần Đề, TP Cần Thơ) bị một nhóm người đánh hội đồng, ngày 12-8, bà Đ.T.B.T (37 tuổi; mẹ ruột N.) cho biết hiện nay N. vẫn còn nằm điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng.

Theo bà T., tình trạng N. lúc nhập viện được chẩn đoán: Tổn thương nông phần đầu, vỡ các xương sọ và xương mặt, đụng giập lồng ngực và thành bụng. "Hiện con tôi còn than đau bụng, đau đầu và phần cổ. Bác sĩ vẫn còn đang theo dõi, chưa cho xuất viện" – bà T. nói.

Em L.N.N bị nhóm người cùng trang lứa đánh vào ngày 6-8. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của UBND xã Trần Đề, tối 6-8, tài khoản tên Thi Thi đăng tải 1 đoạn clip có thời lượng 34 giây với nội dung một nhóm người đánh một người.

Sau khi phát hiện vụ việc trên, UBND xã Trần Đề chỉ đạo công an xã khẩn trương xác minh. Qua đó xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 6-8, gần khu vực bến tàu thuộc ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề.

Các đối tượng gồm: N.G.H (14 tuổi), L.T.B.N (13 tuổi), N.K.Y (15 tuổi) dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh em L.NN. Còn T.T.T.Q (13 tuổi) là người quay clip vụ việc, người đăng clip lên mạng tên Ý (chưa rõ nhân thân, hiện đang xác minh).

Công an xã đã đến hiện trường, gặp người biết sự việc và xuống nhà bị hại gặp N. để lấy lời khai ban đầu. Nguyên nhân xảy ra vụ việc do mâu thuẫn tức thời cá nhân nên N. bị nhóm trên chặn đánh.

Trong vụ việc này, các đối tượng tham gia đánh em N. từ 13-15 tuổi, nhiều người thắc mắc thì những đối tượng này bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Giải đáp vấn đề này, luật sư Lê Quang Vũ - Giám đốc công ty Luật Công Bình (TP HCM) - cho rằng đối tượng L.T.B.N (13 tuổi) sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong mọi trường hợp (do chưa đủ 14 tuổi).

Còn N.G.H (14 tuổi) và N.K.Y (15 tuổi): Cả hai đối tượng này đều thuộc nhóm "người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi". Vì vậy, cần phải xem xét đến tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà họ gây ra cho nạn nhân.

"Trong vụ việc này căn cứ theo khoản 2, Điều 12 Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì H. và Y. có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác", theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 nếu thuộc trường hợp là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng (tức thuộc khoản 4, 5, 6, Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015)"- luật sư Vũ phân tích.

Em L.N.N vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện

Tuy nhiên, việc có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với H. và Y. hay không còn phụ thuộc vào 2 yếu tố then chốt là: Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân L.N.N và phân loại tội phạm theo khung hình phạt tương ứng với tỷ lệ thương tật đó và hành vi của các đối tượng.

Theo như nội dung vụ việc, qua thăm khám, chụp hình, siêu âm, kết quả nạn nhân chỉ bị tổn thương phần mềm, cần nằm viện theo dõi, nên khả năng H. và Y. sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây ra theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.



