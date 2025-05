Thông tin mới nhất về sức khoẻ của tài xế xe tải bị bắn vào đầu ở Vĩnh Long

Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) là tài xế xe tải bị bắn vào đầu vì có liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc B.Tr. (14 tuổi, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) tử vong. Bảo Trung hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Trung đã cải thiện về hô hấp. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, đã có thể mở mắt, tuy nhiên các dấu hiệu tri giác hiện vẫn chưa được cải thiện. Trước đó các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy đầu đạn ra khỏi đầu bệnh nhân. Do vết thương nặng làm xuất huyết và tổn thương nhu mô não nhiều nên bác sĩ tiên lượng khả năng phục hồi của bệnh nhân là chậm. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đang tích cực điều trị cho tài xế Trung.

Vụ tài xế Trung bị bắn vì liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 1 nữ sinh tử vong đang được dư luận đặc biệt quan tâm. (Ảnh cắt từ clip)

Như đã thông tin, sáng ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long), cha của bé Nguyễn Ngọc B.Tr. (14 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn có liên quan xe tải do Trung điều khiển), đã mang súng đến bắn vào đầu tài xế Trung. Sau đó, ông Phúc đi bộ ra QL54 khoảng 200 m thì dùng súng bắn vào người nhằm tự sát. Hậu quả, ông Phúc tử vong, tài xế Trung bị thương nặng.

Sau sự việc ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung rồi tự sát, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ TNGT trên.

Theo quyết định số 01/QĐ-VKS, VKSND tỉnh Vĩnh Long xác định hành vi của tài xế Trung khi điều khiển ô tô tải đã tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn; phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008: “không được vượt xe khi có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt”; có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

VietNamNet thông tin, Công an xã Trà Côn mời bà Hiền - vợ của ông Phúc, có mặt lúc 14h hôm nay (4/5) để làm việc với cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an tỉnh Vĩnh Long với nội dung “trao đổi một số việc”. Theo bà Hiền, từ trước đến giờ, giấy tờ, hồ sơ liên quan đến vụ việc cháu Tr. đều do các luật sư và chồng của bà nắm giữ. Do đó bà Hiền có đơn đề nghị sẽ làm việc với cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long vào ngày khác, khi có sự tham gia của luật sư.