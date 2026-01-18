Thông tin mới nhất về siêu dự án 16 tỷ USD

Theo báo cáo, dự án thành phần 1 - các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước gồm: Trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam đã hoàn thành xây dựng và chủ đầu tư đang tổ chức thực hiện nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành công trình; dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2026.

Trụ sở Hải quan đã hoàn thành xây dựng và các thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu hoàn thành công trình.

Trong khi đó, các công trình: trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh; trụ sở công an địa phương; trụ sở kiểm dịch động vật; kiểm dịch thực vật dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1/2026.

Dự án thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục công trình xây dựng (đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay) đã hoàn thành cơ bản xây dựng vào ngày 19/12/2025 và tiếp tục hoàn thiện lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện, phòng cháy chữa cháy và hệ thống cáp trong tuynen ngầm, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2026.

Ngoài ra, các hệ thống, thiết bị quản lý bay (trạm radar sơ cấp/thứ cấp và trạm phát sóng vô tuyến, trạm thu sóng vô tuyến và trạm giám sát phụ thuộc, trạm radar khí tượng, đài dẫn đường đa hướng) đã cơ bản hoàn thành lắp đặt toàn bộ các thiết bị, trong đó có các thiết bị đã phục vụ các chuyến bay trong ngày 15 và 19/12/2025. Hiện chủ đầu tư đang tập chuẩn bị tổ chức vận hành thử nghiệm đơn động, liên động, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026.

Đối với dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu, gói thầu 4.6 - đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay (khu vực ga hàng hoá, chuyển phát nhanh) đã cơ bản hoàn thành và phục vụ chuyến bay ngày 19/12/2025.

Hạng mục đường cất hạ cánh thứ 2 được khởi công ngày 30/5/2025 dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026. Hiện các nhà thầu đang thi công hạng mục nền, móng đường, thoát nước, lớp bêtông xi măng M150, M350.

Gói thầu 4.7 - sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách được khởi công tháng 9/2024. Khối lượng thi công đến nay tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng hơn 87%, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Đáng chú ý, Gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách đến nay đã hoàn thành: kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm, tầng 1 đến 4; kết cấu thép mái (khu mái trung tâm, khu cánh, khu cầu ống lồng, khung đỡ mặt dựng, khung bảo trì, khung đỡ viền mái...); các lớp mái nhà ga.

Trong khi đó, công tác lắp đặt vách kính mặt dựng dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2026; công tác hoàn thiện xây dựng (xây tường, trát hoàn thiện, chống thấm, sơn, ốp lát, công tác trần, vách ngăn, nội thất, cảnh quan...) dự kiến hoàn thành trước 30/6/2026.

Để kịp tiến độ hoàn thành đưa Dự án vào khai thác thương mại trong tháng 6/2026, Bộ Xây dựng kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) huy động thêm nhân lực, thiết bị để triển khai thi công các hạng mục công trình bảo đảm tiến độ.

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính để sớm hoàn thành các thủ tục liên quan đến điều chỉnh công năng 4 kho hàng hoá và sớm tổ chức triển khai xây dựng để kịp với tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, ACV với vai trò là chủ đầu tư Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 2, khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tổng Công ty hàng không Việt Nam cần chỉ đạo chủ đầu tư các công trình dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất, hangar số 1 tập trung tổ chức triển khai bảo đảm tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở Công thương khẩn trương hoàn thành thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay để doanh nghiệp dự án sớm phê duyệt dự án và triển khai thi công đảm bảo hoàn thành đồng bộ với kế hoạch khai thác thương mại của dự án.

Đồng thời, chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án thành phần 4 khi có đề nghị của chủ đầu tư. Trường hợp phát sinh các khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết. Tổ chức nghiên cứu việc triển khai thực hiện các công trình được Thủ tướng Chính phủ giao, gồm: thành phố cảng hàng không, khu công nghiệp hàng không, trung tâm điều hành hãng hàng không.