Thông tin mới nhất về linh vật ngựa "mi cong, tóc dài" ở miền Tây

Mỗi mùa Tết đến, câu chuyện về linh vật tại các địa phương lại trở thành đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Từ hình dáng, màu sắc cho đến thông điệp gửi gắm, không ít linh vật đã từng gây "bão" dư luận, tạo nên những luồng ý kiến sôi nổi. Năm nay, giữa loạt linh vật mừng Xuân Bính Ngọ 2026, một linh vật ngựa tại miền Tây bất ngờ được chú ý bởi diện mạo có phần… rất khác thường.

(Ảnh: Chạy vòng Mỹ Tho)

Cụ thể, những hình ảnh về linh vật ngựa với thân hình mảnh khảnh, hàng mi cong, mái tóc dài màu sáng tại Đồng Tháp đã nhanh chóng "chiếm sóng" mạng xã hội ngay sau khi được chia sẻ vào ngày 9/2. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh này đã được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng loạt lượt chia sẻ và bình luận.

Theo tìm hiểu, đây là linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 được đặt tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Tạo hình linh vật gây chú ý bởi phong cách cách điệu rõ nét, khác hẳn hình ảnh ngựa thường thấy trong các mô hình linh vật Tết những năm trước.

Ngay khi xuất hiện, linh vật ngựa này đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Một bộ phận cư dân mạng tỏ ra thích thú, cho rằng tạo hình "lạ mắt", mang màu sắc vui nhộn, dễ thương, thậm chí còn ví von linh vật với phong cách "nối mi, tóc bạch kim" đang thịnh hành. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến vui vẻ, linh vật này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Một vài ý kiến cho rằng tạo hình chưa thực sự phù hợp với hình tượng linh vật truyền thống, dễ gây tranh cãi về mặt thẩm mỹ.

(Ảnh: Chạy vòng Mỹ Tho)

Trước những bàn luận ngày càng lan rộng, theo thông tin từ trang Đồng Tháp 24h, đại diện địa phương đã lên tiếng làm rõ về nguồn gốc của mô hình linh vật đang gây sốt mạng xã hội. Cụ thể, linh vật ngựa "tóc dài, nối mi" tại phường Mỹ Phong là sản phẩm thủ công tái chế, do giáo viên và học sinh cùng thực hiện, nhằm tham gia Hội thi tiểu cảnh mừng Xuân do địa phương tổ chức.

Địa phương cho biết đã ghi nhận các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng từ cộng đồng mạng. Trên cơ sở đó, mô hình linh vật sẽ được chỉnh sửa và hoàn thiện thêm, nhằm phù hợp hơn về mặt thẩm mỹ, đồng thời vẫn bảo đảm được ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền và không khí vui xuân của hoạt động.

(Ảnh: Chạy vòng Mỹ Tho)

Có thể thấy, câu chuyện về linh vật ngựa tại Đồng Tháp một lần nữa cho thấy mỗi mùa Tết, linh vật không chỉ là điểm nhấn trang trí mà còn phản ánh cách các địa phương, cộng đồng tiếp cận văn hóa truyền thống theo nhiều góc nhìn khác nhau. Dù gây tranh luận, nhưng sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng cũng cho thấy linh vật Tết vẫn luôn là đề tài thu hút, góp phần tạo nên không khí sôi động mỗi dịp Xuân về.