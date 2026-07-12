Thông tin mới nhất về giá bán iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược phát triển của Apple.

Sau nhiều năm giữ ổn định cấu hình và tối ưu chi phí sản xuất, Apple được cho là sắp đối mặt với áp lực tăng chi phí linh kiện lớn nhất trên dòng iPhone.

Báo cáo mới từ Counterpoint Research cho thấy thế hệ iPhone 18 Pro Max sẽ phải gánh mức chi phí phần cứng cao hơn đáng kể, chủ yếu do giá chip nhớ và tiến trình bán dẫn thế hệ mới.

Theo Counterpoint Research, tổng chi phí linh kiện (bill of materials - BOM) của phiên bản iPhone 18 Pro Max 1 TB có thể tăng gần 300 USD so với iPhone 17 Pro Max. Đây là mức tăng đáng kể nếu xét đến việc Apple vốn liên tục tối ưu chuỗi cung ứng và chi phí sản xuất trong nhiều năm qua.

Chi phí sản xuất iPhone 18 Pro Max được dự báo tăng mạnh do giá bộ nhớ và chip bán dẫn thế hệ mới leo thang. (Ảnh minh hoạ: Geeky Gadgets)

Động lực lớn nhất đến từ bộ nhớ lưu trữ NAND Flash. Công ty nghiên cứu thị trường ước tính riêng chi phí NAND trên phiên bản 1 TB đã vượt 250 USD, tương đương gần một nửa tổng chi phí linh kiện của iPhone 17 Pro Max. Trong khi đó, giá DRAM cũng tăng mạnh khi thị trường chip nhớ tiếp tục rơi vào tình trạng khan hiếm.

Counterpoint cho rằng nguyên nhân xuất phát từ làn sóng đầu tư hạ tầng AI trên toàn cầu. Nhu cầu khổng lồ về chip nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI đang tạo áp lực lên nguồn cung, khiến giá bộ nhớ dành cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm smartphone, liên tục đi lên.

Bên cạnh bộ nhớ, việc Apple chuyển sang tiến trình sản xuất chip 2 nm cũng là yếu tố khiến chi phí tăng mạnh. Nhiều nguồn tin cho biết dòng iPhone 18 Pro sẽ sử dụng chip A20 Pro do TSMC sản xuất trên tiến trình N2, thay thế tiến trình N3P được dùng cho A19 Pro.

Theo Counterpoint, chi phí sản xuất wafer trên tiến trình 2 nm cao hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. Ngoài ra, trong giai đoạn đầu thương mại hóa, các tiến trình bán dẫn mới thường có tỷ lệ thành phẩm (yield) chưa cao, khiến chi phí sản xuất mỗi con chip tiếp tục bị đội lên.

Ở chiều ngược lại, không phải mọi linh kiện trên iPhone 18 Pro Max đều tăng giá. Báo cáo cho biết chi phí màn hình cùng một số linh kiện khác có thể giảm nhẹ nhờ quy mô sản xuất lớn hơn và chuỗi cung ứng được tối ưu. Tuy nhiên, mức giảm này không đủ để bù đắp khoản tăng mạnh từ bộ nhớ và bộ xử lý.

Trong khi đó, chi phí hệ thống camera được dự báo sẽ tăng nhẹ. Nguyên nhân nhiều khả năng đến từ việc Apple bổ sung công nghệ khẩu độ thay đổi (variable aperture) cho camera chính trên dòng Pro, giúp cải thiện khả năng kiểm soát ánh sáng và chất lượng ảnh trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Báo cáo của Counterpoint được công bố không lâu sau khi Apple tăng giá 14 sản phẩm, bao gồm toàn bộ dòng Mac, iPad, Apple TV, HomePod, HomePod mini và Vision Pro. Khi giải thích về quyết định này, hãng cho biết thị trường chip nhớ đang mất cân bằng cung - cầu do nhu cầu AI tăng mạnh, khiến chi phí linh kiện leo thang.

Trong đợt điều chỉnh vừa qua, Apple vẫn giữ nguyên giá bán của iPhone, Apple Watch và AirPods. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nghiên cứu nhận định dòng iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ là sản phẩm tiếp theo chịu áp lực từ chi phí sản xuất gia tăng.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max 1 TB được dự báo có tổng chi phí linh kiện cao hơn gần 300 USD so với thế hệ trước. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, Wall Street Journal dẫn các ước tính cho rằng iPhone 18 Pro có thể có giá khởi điểm lên tới 1.399 USD. Báo này cũng cho biết chi phí DRAM trên mỗi thiết bị của Apple có thể tăng từ 39 USD lên 145 USD, trong khi chi phí bộ nhớ flash tăng từ 13 USD lên 51 USD.

Ở một góc nhìn khác, IDC dự báo giá bán của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng khoảng 200 USD. Một số nguồn tin trên Weibo cũng cho rằng Apple sẽ điều chỉnh giá khởi điểm của dòng máy này tại Trung Quốc thêm khoảng 11%.

Để giảm tác động lên người dùng, Counterpoint nhận định Apple nhiều khả năng sẽ không tăng giá đồng đều trên toàn bộ dòng sản phẩm. Thay vào đó, hãng có thể áp dụng mức điều chỉnh khác nhau theo từng phiên bản dung lượng, trong đó các mẫu bộ nhớ lớn sẽ chịu mức tăng cao hơn nhằm bù đắp chi phí linh kiện.

Dù vậy, Counterpoint cho rằng ngay cả khi Apple tăng giá bán trung bình khoảng 200 USD, biên lợi nhuận gộp của iPhone 18 Pro Max vẫn có thể thấp hơn so với thế hệ iPhone 17 Pro Max trong năm 2025.

Hiện những thông tin về chi phí linh kiện, cấu hình cũng như giá bán của iPhone 18 Pro vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và dự báo từ các tổ chức nghiên cứu thị trường. Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về thế hệ iPhone tiếp theo.