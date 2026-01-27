Thông tin mới nhất về chiếc xe máy chôn dưới hố sâu trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Chiều 27/1, Công an tỉnh Gia Lai thông tin kết quả kiểm tra hiện trường chôn giấu chiếc mô tô dùng để thực hiện vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, sáng 25/1, tại một mương cạn dùng dể dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5km về hướng Tây - Nam, cơ quan Công an phát hiện chiếc xe máy mà 2 tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương.

Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn (Ảnh: Công an Gia Lai).

2 đối tượng cướp trên đường tẩu thoát (Ảnh: Công an Gia Lai).

Chiếc hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 2m, sâu 1,15m, rộng 0,76m. Chiếc xe nằm đổ nghiêng bên trái, đầu xe quay về phía Bắc, miệng hố có 3 đoạn cây gỗ đường kính 9,5cm; chiều dài từ 2 đến 2,5m.

Để che chiếc hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,26 x 1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá, kích thước mỗi tấm dài từ 0,92 m đến 1,02m, rộng 0,226m, dày từ 1,5 cm đến 2cm; phủ lên trên 1 chiếu nhựa dài 1,2 x2m.

Trên cùng, các đối tượng phủ 1 lớp đất để ngụy trang. Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km về hướng Tây - Nam, cơ quan Công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và 1 số cây gỗ bị đốt cháy 1 phần.

Tấm ván đậy chiếc hố giấu xe được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá (Ảnh: Công an Gia Lai).

Các đối tượng cướp ngân hàng dùng thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan chức năng, chôn giấu xe dưới hố sâu và che lại bằng tấm gỗ lớn. (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Trước đó, lúc 16h00' ngày 19/1, hai đối tượng mặc trang phục áo khoác và đội mũ bảo hiểm màu xanh của Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen biển số giả là 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh, bất ngờ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, 2 đối tượng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Cơ quan Công an xác định đặc điểm đối tượng gây án là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.