Ngày 27-8, Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh danh tính bộ xương người được phát hiện tại khu vực núi thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai hôm 23-8.

Sau khi cơ quan công an thông báo tìm tung tích, thân nhân bộ xương người được phát hiện thì đến ngày 26-8, một gia đình tại thôn Plei Ama Rin 2, xã Ia Pa đã đến nhận là thân nhân. Gia đình cho biết nạn nhân là anh K.T (SN 2004, trú xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai).

Chiếc áo khoác được phát hiện cuốn trên cành cây trên núi thuộc xã Chư A Thai

Ngoài thông tin về các đặc điểm nhận dạng, gia đình cũng cung cấp một bức ảnh anh K.T đang mặc chiếc áo khoác, giống với chiếc áo tại hiện trường nơi phát hiện bộ xương người ở khu vực núi thôn Thanh Thượng.

Đặc biệt, ngoài những thông tin trên, gia đình anh T. đã cung cấp một tấm ảnh được cho là anh T. đang mặc chiếc áo khoác giống chiếc áo phát hiện tại núi Chư A Thai.

Hiện cơ quan công an đã gửi mẫu xương đi giám định ADN để xác định nhân thân. Sau khi có kết quả, sẽ bàn giao bộ xương cho gia đình.

Người nhà cung cấp bức ảnh anh K.H mặc áo khoác giống với chiếc áo tại hiện trường nơi phát hiện bộ xương người

Theo gia đình, anh K.T đã có vợ, con và cuộc sống không có gì bất thường. Trước khi mất liên lạc, anh K.T thường xa nhà để đi làm thuê tại một trại chăn nuôi heo ở huyện Chư Prông (cũ), tỉnh Gia Lai. Khoảng đầu tháng 12-2024, người em trai bị tai nạn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nên gia đình đã liên hệ để anh K.T mang quần áo lên cho em.

Sau khi đưa quần áo lên bệnh viện, anh K.T đã bắt xe khách trở về nhà. Tuy nhiên khi đi anh không mang theo điện thoại, giấy tờ tùy thân và mất liên lạc tới nay. Trong thời gian này, gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm anh K.T nhưng không có hồi âm.



Nghi vấn là vụ treo cổ Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 23-8, ba người đàn ông trú xã Chư A Thai đi hái nấm tại khu vực núi thuộc thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai. Tại đây, ba người đã phát hiện một thi thể người đã phân hủy hết, chỉ còn là bộ xương khô. Tại cành cây phía bên trên bộ xương, có chiếc áo khoác và dây lưng được cuốn vào. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nạn nhân đã tử vong từ 5-6 tháng. Hiện trường có 1 chiếc áo khoác, 1 thắt lưng được buộc trên cành cây nên đặt nghi vấn đây là vụ treo cổ.







