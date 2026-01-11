Thông tin mới nhất tất cả người dùng iPhone cần nắm rõ

Thời gian gần đây, nhiều người dùng iPhone phản ánh việc liên tục xuất hiện các thông báo mạo danh Apple, cảnh báo thiết bị đang gặp nguy hiểm, bị nhiễm virus hoặc phần mềm độc hại.

Những thông báo này thường hiện lên dưới dạng cửa sổ bật lên khi người dùng truy cập internet, kèm theo các nút bấm, đường link hoặc số điện thoại với nội dung thúc giục “xử lý ngay” để tránh rủi ro.

Thoạt nhìn, các cảnh báo được thiết kế khá tinh vi, mô phỏng giao diện hệ thống iOS, sử dụng ngôn từ mang tính khẩn cấp nhằm gây tâm lý hoang mang. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an ninh mạng, đây hoàn toàn không phải là cảnh báo chính thức từ Apple.

Một thông báo mạo danh Apple, cảnh báo thiết bị đang gặp nguy hiểm.

Trang bảo mật VPNOverview cho biết, những thông báo kiểu này không xuất phát từ iOS hay bất kỳ cơ chế bảo mật nào của Apple. Chúng được tạo ra bởi các trang web độc hại hoặc tin tặc, với mục đích lừa người dùng nhấp vào liên kết, gọi điện theo số hiển thị hoặc cài đặt phần mềm nguy hiểm nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Điều đáng lo ngại là tại thời điểm nhìn thấy cảnh báo giả, thiết bị của người dùng có thể chưa hề bị xâm nhập. Tuy nhiên, chỉ cần thực hiện theo các hướng dẫn trong thông báo như bấm nút “khắc phục”, tải ứng dụng hoặc cung cấp thông tin, người dùng có thể vô tình tạo điều kiện cho mã độc xâm nhập hoặc làm lộ dữ liệu cá nhân.

Các chuyên gia của VPNOverview nhấn mạnh, Apple không gửi cảnh báo virus hay cảnh báo bảo mật thông qua cửa sổ bật lên trên trình duyệt web. Nếu người dùng nhìn thấy thông báo gắn mác Apple và yêu cầu hành động ngay lập tức, khả năng rất cao đó là hành vi lừa đảo. Việc cần làm là đóng ngay tab trình duyệt và không tương tác với bất kỳ nội dung nào trong thông báo.

Những cảnh báo giả mạo này thường sử dụng các cụm từ gây hoang mang như “iPhone của bạn đã bị nhiễm virus”, “Hệ thống iPhone bị xâm phạm nghiêm trọng” hoặc “Cần hành động ngay lập tức”. Mục tiêu là tạo áp lực tâm lý, khiến người dùng mất bình tĩnh và làm theo hướng dẫn mà không kịp kiểm chứng.

Trước đó, trong tháng 12, cả Apple và Google đều phát đi thông báo cập nhật bảo mật khẩn cấp, sau khi phát hiện nhiều chiến dịch tấn công bằng phần mềm gián điệp nhắm vào cả hệ điều hành iOS lẫn Android.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, khi nghi ngờ có rủi ro bảo mật, người dùng nên trực tiếp đăng nhập vào tài khoản Apple ID, Google hoặc các dịch vụ liên quan theo cách thông thường. Mọi cảnh báo chính thức, nếu có, sẽ được hiển thị rõ ràng trong phần quản lý tài khoản, thay vì thông qua các cửa sổ bật lên khi lướt web.