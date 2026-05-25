Thông tin mới nhất này chính là đòn giáng thẳng vào những đứa trẻ "hổ báo", ỷ chưa đến 18 tuổi rồi làm càn!

Mới đây, dư luận liên tiếp bàng hoàng trước hai vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại Lâm Đồng và Phú Thọ. Tại xã Di Linh (Lâm Đồng), một nam sinh lớp 8 tên Đ.M.H đã chọn cách cực đoan nhất để giải thoát sau thời gian dài bị nhóm bạn học đánh hội đồng và trấn lột tiền bảo kê. Trước đó ít ngày, tại Phú Thọ, nhóm nữ sinh lớp 10 trường Cao đẳng nghề cũng quây đánh bạn tàn nhẫn trong nhà vệ sinh, quay video rồi thản nhiên phát tán lên mạng xã hội.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở sự tàn nhẫn của những cái tát hay những trận đòn hội đồng, mà nằm ở động thái pháp lý vô cùng quyết liệt ngay sau đó: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các học sinh liên quan. Nam sinh cầm đầu nhóm bắt nạt ở Lâm Đồng bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích khi mới 14 tuổi . Các nữ sinh ở Phú Thọ bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng ở tuổi 16 .

Những lệnh khởi tố này, suy cho cùng, chính là một gáo nước lạnh phá tan một ảo tưởng nguy hiểm bấy lâu nay của không ít đứa trẻ: "Mình dưới 18 tuổi thì làm gì cũng không sao".

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện KSND làm việc với nhóm học sinh liên quan đến vụ Đ.M.H (14 tuổi) bị bạo lực học đường

Ảo tưởng về "vùng xanh pháp lý" của tuổi vị thành niên

Trong thế giới của học trò, có những suy nghĩ ngây ngô nhưng lại dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nhiều đứa trẻ bước vào lứa tuổi cấp 2, cấp 3 với tâm lý "ngựa non háu đá", thích thiết lập trật tự bằng quyền lực, băng nhóm và nắm đấm. Các em rỉ tai nhau rằng: “Chưa đủ tuổi công an không bắt được đâu”, “Cùng lắm là bố mẹ lên trường viết bản kiểm điểm, đền tiền là xong”.

Chính cái suy nghĩ ngây thơ về một "tấm lá chắn độ tuổi" đã vô tình dung túng cho sự liều lĩnh, biến những xích mích tuổi dại khờ thành hành vi phạm tội có hệ thống. Trấn lột vài chục nghìn tiền ăn sáng của bạn mỗi ngày, quây đánh hội đồng, hay lột đồ quay clip tung lên mạng để "khoe chiến tích" trên TikTok, Facebook... Những hành vi ấy, trong mắt những đứa trẻ ngông cuồng, đôi khi chỉ là một trò khẳng định bản thân "ngầu", là sự trừng phạt "đối thủ" cho bõ tức.

Nhưng hai vụ án vừa qua đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn ngược lại. Pháp luật không chờ các em lớn lên, không đợi các em đủ 18 tuổi mới định tội.

Nam sinh Đ.M.H. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

Khi pháp luật không còn "giơ cao đánh khẽ"

Theo Điều 12 Bộ luật Hình sự, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Tội Cưỡng đoạt tài sản (như việc ép bạn nộp tiền bảo kê liên tục) chính là một trong những tội danh nằm trong danh mục này.

Việc cơ quan chức năng mạnh tay xử lý hình sự, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với những học sinh 14, 16 tuổi không phải là sự khắt khe, mà là sự nghiêm minh cần thiết để bảo vệ sự an toàn của môi trường giáo dục. Nó gửi đi một thông điệp đanh thép đến tất cả học sinh: Tuổi vị thành niên không phải là tấm thẻ bài miễn tử cho những hành vi tàn nhẫn và phạm pháp.

Một khi lệnh khởi tố được ban hành, tương lai và con đường học hành của những đứa trẻ lầm lỡ coi như đứt đoạn ngay tại chỗ. Việc phải đối mặt với cơ quan điều tra, vòng lao lý và sự quay lưng của xã hội sẽ là một vết sẹo lớn đi theo các em suốt chặng đường trưởng thành sau này. Đó là cái giá quá đắt, nhưng sòng phẳng, cho sự thiếu hiểu biết và xem thường pháp luật.

Bài học thức tỉnh cho những người làm cha, làm mẹ

Những vụ việc đau lòng này không chỉ là lời cảnh báo dành cho người trẻ, mà còn là bài học "tỉnh ngộ" cho chính các bậc phụ huynh.

Bấy lâu nay, nhiều cha mẹ chỉ lo sợ con mình ra đường bị người khác bắt nạt, bị bạn bè đánh đập, mà quên mất một khả năng ngược lại: Con mình hoàn toàn có thể trở thành kẻ đi bắt nạt, trở thành một bị can đứng trước cơ quan thực thi pháp luật. Sự buông lỏng quản lý, tâm lý phó mặc con cho nhà trường, hoặc sự bênh vực mù quáng mỗi khi con phạm lỗi chính là con đường ngắn nhất đẩy đứa trẻ vào ranh giới của sự lầm lỡ.

Thay vì những lời giáo điều xa xôi, đây là lúc cha mẹ cần ngồi lại, chỉ thẳng vào những dòng tin tức, những lệnh khởi tố xót xa kia để nói chuyện với con một cách trực diện:

"Con nhìn xem, các bạn ấy bằng tuổi con, thậm chí nhỏ hơn con, nhưng đều đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không có sự dung túng nào ở đây cả. Bất kỳ hành vi xâm phạm thân thể, danh dự của người khác đều phải trả giá bằng tự do và tương lai của chính con".

Hãy dạy con biết sợ hãi trước pháp luật để biết điểm dừng, dạy con hiểu rằng sức mạnh không nằm ở nắm đấm hay số lượng đồng bọn, mà nằm ở sự thấu cảm và tôn trọng người khác.

Hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên, rất đau đớn nhưng cần thiết. Hy vọng rằng, sự nghiêm minh của pháp luật trong những vụ việc vừa qua sẽ giúp nhiều đứa trẻ kịp "giật mình" tỉnh ngộ, trước khi những bốc đồng tuổi trẻ vượt quá ranh giới của một bản kiểm điểm nhà trường.