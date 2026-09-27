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Thông tin mới liên quan Thùy Tiên

Duy Nam
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Ngày 27/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin tài khoản Instagram của Thuỳ Tiên cùng kênh broadcast của cô hoạt động trở lại thu hút sự chú ý của khán giả.

Thông tin tài khoản mạng xã hội của Thùy Tiên hoạt động trở lại gây chú ý chiều 27/9. Theo đó, Instagram của Thùy Tiên cùng kênh broadcast Người thương của Tiên của cô được cho là hoạt động trở lại. Đây từng là nơi Thùy Tiên cập nhật hoạt động, chia sẻ hình ảnh và tương tác với người theo dõi.

Ngay sau đó, ê-kíp làm việc nhiều năm với Thùy Tiên lên tiếng: "Mong cả nhà hãy tìm hiểu kỹ, Instagram tụi mình chưa bao giờ khóa". Hiện tại tài khoản Instagram có 2,3 triệu người theo dõi của Thùy Tiên đã ẩn các bài viết.

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Tài khoản xã hội của Thùy Tiên gây chú ý trở lại.

Sự việc đã tạo chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây là tín hiệu mới từ phía Thùy Tiên. Nhưng cũng có nhiều bình luận khuyên khán giả cẩn trọng trước những kênh giả mạo, sử dụng hình ảnh của Thùy Tiên để câu tương tác.

Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 và từng là gương mặt có lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Trước vụ án kẹo Kera, hoạt động trực tuyến là một phần quan trọng trong công việc của cô. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào trên các tài khoản mạng xã hội của Thùy Tiên đều nhận được sự chú ý.

Tháng 11/2025, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án liên quan việc quảng bá, kinh doanh sản phẩm kẹo Kera. Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (cựu thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng bị tuyên phạt 2 năm tù.

Bị cáo Lê Tuấn Linh (cựu Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) bị phạt 3 năm 3 tháng tù, Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT) bị tuyên phạt 3 năm tù. Tất cả bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Theo nhận định của bản án sơ thẩm, nhóm bị cáo đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về nguồn nguyên liệu, hàm lượng chất xơ và công dụng của kẹo Kera. Trong 6 phiên livestream, 129.617 hộp sản phẩm được bán cho 56.385 khách hàng, thu hơn 17 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính được xác định là 12 tỷ đồng.

Sau phiên sơ thẩm, Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs không kháng cáo bản án 2 năm tù.

Trong thời gian Thùy Tiên thi hành án, các tài khoản mạng xã hội của cô không cập nhật bất cứ hình ảnh mới nào. Tuy nhiên, những hình ảnh của Thùy Tiên vẫn xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook và nhiều nền tảng khác khiến nhiều người lầm tưởng cô có động thái mới.

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Tags

Instagram

kẹo kera

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

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