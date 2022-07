Liên quan đến vụ việc nữ hành khách ngồi hớ hênh trên băng chuyền hành lý tại sân bay Phú Quốc, một tài khoản Facebook tên A.H. đã có bài đăng vào tối 25/7, thừa nhận cô gái ngồi trên băng chuyền sân bay Phú Quốc chính là mình. A.H. cho biết đoạn clip được chồng cô quay lại vào 19h14 ngày 12/04/2021. Thời điểm đó, cô nói với chồng: "Anh... anh quay cho em trên băng chuyền hành lý đi".



Nữ hành khách được cho là đã lên tiếng về vụ việc

Clip được cô gái lưu trong điện thoại và đến ngày 25/7 mới ghép nhạc và đăng lên kênh Tiktok của mình. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip được lan truyền nhanh chóng, nhận hàng chục nghìn lượt tương tác và chỉ trích khiến cô phải xóa nó khỏi kênh.

A.H. khẳng định cô "không sai gì cả", bởi băng chuyền hành lý khi đó không hề hoạt động. Nếu bên hàng không gọi, cô sẵn sàng lên chất vấn.

Thông tin trên Zingnews ngày 26/7, lãnh đạo sân bay Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đã xác minh và phát hiện ra đoạn clip ghi lại cảnh hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý được quay cách đây hơn một năm.

Theo đại diện sân bay, do thời gian xảy ra hành vi cách đây quá lâu, sân bay không còn dữ liệu camera an ninh để xác minh vụ việc.

Nói về những vụ việc nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý thời gian gần đây, đại diện Cục Hàng không khẳng định việc xem xét xử phạt sẽ căn cứ theo các quy định cụ thể, không có chuyện xử phạt vì áp lực dư luận.

Sau hàng loạt những sự việc như vậy, nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực của công tác giám sát an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại an toàn bằng đường hàng không của người dân, đồng thời tăng cường nhận thức của cộng đồng, xây dựng văn hóa an toàn hàng không bền vững, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ký ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không.

Trong Chỉ thị này, Cục trưởng đã yêu cầu các Cảng vụ hàng không và các Phòng, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; kịp thời, cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm an toàn hàng không, an ninh hàng không.

Đồng thời lập danh sách các hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.