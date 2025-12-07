Thông tin khẩn về tin nhắn trên Zalo, tất cả người dân cần biết càng sớm càng tốt

Tại TP. HCM, một trường hợp suýt mất trắng toàn bộ tài sản vì bị kẻ gian giả danh người quen trên Zalo để dẫn dụ “đầu tư sinh lời cao”.

Cạm bẫy đã giăng sẵn

Nạn nhân trong vụ việc là anh H. (ngụ TP.HCM). Anh H. bắt đầu nhận được tin nhắn qua Zalo từ một tài khoản mang tên người quen cũ – chị T., người mà anh từng biết qua mạng xã hội. Tài khoản này hiển thị tên, ảnh đại diện hoàn toàn trùng khớp với chị T., khiến anh H. không chút nghi ngờ.

Sau khi thiết lập được niềm tin, kẻ gian chuyển hướng sang đề nghị đầu tư. Chúng nói muốn "trả thù chồng" (người làm trong hệ thống tiền ảo/cổ phiếu) bằng cách tiết lộ các "mã đầu tư nội bộ" được quảng cáo là "chắc chắn có lời", sinh lời gấp nhiều lần chỉ trong vài ngày. Để củng cố lời nói, chúng gửi những hình ảnh giao dịch và bảng lãi suất tăng vọt được làm giả một cách tinh vi.

ới tâm lý tin người quen và bị kích thích bởi lợi nhuận hứa hẹn, anh H. bắt đầu chuyển tiền. Ban đầu là 5–10 triệu đồng để "thử lệnh", sau đó bị dẫn dụ chuyển tổng cộng gần 100 triệu đồng. Khi anh H. muốn rút tiền lãi, kẻ gian liên tục đưa ra các yêu cầu vô lý như "nộp thêm mới rút được", "nâng cấp tài khoản", hay "đóng phí duy trì", khiến nạn nhân mắc kẹt trong vòng xoáy nộp tiền để gỡ gạc.

Khi anh H. tính đến chuyện vay mượn thêm để đầu tư tiếp, người vợ đã kịp thời can thiệp. Nhận ra đây là chiêu lừa đảo tài chính mạo danh quen thuộc, chị yêu cầu anh H. gọi video call để xác minh. Kẻ lừa đảo tìm mọi cách né tránh (ví dụ: "camera bị hư"), từ đó làm lộ rõ bản chất lừa đảo. Người vợ đã ngăn chặn kịp thời, bảo vệ được phần tài sản còn lại của gia đình.

Lời khuyên cho tất cả mọi người

Từ sự việc trên, người dân cần giữ vững lập trường trước những lời mời chào đầu tư phi thực tế. Tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản lạ được cung cấp qua tin nhắn, dù người gửi tin nhắn là ai, và tránh xa các sàn giao dịch không có giấy phép hoặc không rõ ràng.

Khi có bất kỳ nghi vấn hoặc lời mời đầu tư hấp dẫn, hãy tạm dừng mọi hành động và tham khảo ý kiến người thân hoặc chuyên gia trước khi đưa ra quyết định.

Nếu bạn phát hiện mình đã bị lừa hoặc nhận ra dấu hiệu gian lận, điều đầu tiên là phải ngừng mọi giao dịch ngay lập tức, tuyệt đối không chuyển thêm tiền để "gỡ gạc" hoặc "đóng phí". Sau đó, cần ghi lại tất cả bằng chứng (tin nhắn, số tài khoản nhận tiền) và báo cáo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và ngăn chặn kẻ gian tiếp tục lừa đảo người khác.