Thông tin 'hỏa tốc' về chi trả chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178

Bộ Tài chính đã có công văn hỏa tốc báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về thời hạn hoàn thành chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 178, 67 .

Theo Kết luận số 195-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện việc chi trả dứt điểm trước ngày 15/10 đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo quy định tại Nghị định 178, 67, đã có quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc trước ngày 31/8.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả , thậm chí rút ngắn thời hạn này xuống trước ngày 10/10 để đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến 12h ngày 9/10, vẫn còn 14.496 người đủ điều kiện chi trả chế độ nhưng chưa nhận được kinh phí. Một số bộ, ngành, địa phương mới chỉ được bổ sung dự toán ngân sách trong các ngày từ 8-9/10.

Bên cạnh đó, ngày 9/10, theo đề xuất của Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Tài chính có tờ trình Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 của đài để hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC khi kết thúc hoạt động.

Quy trình thực hiện chi trả chính sách, chế độ sau khi được Thủ tướng giao bổ sung kinh phí đòi hỏi phải có đủ thời gian tối thiểu để thực hiện và cần thực hiện một số bước gồm: các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết định phân bổ dự toán; nhập, phê duyệt dự toán trên hệ thống Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và gửi hồ sơ thanh toán đến Kho bạc Nhà nước để giải ngân đến người thụ hưởng chính sách, chế độ .

Trước tình hình hiện nay, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện chi trả chậm nhất đến ngày 15/10, đối với các đối tượng đã có quyết định nghỉ hưu trước ngày 31/8, nhưng đến nay chưa được thanh toán.