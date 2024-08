Thông tin hiếm hoi về cháu danh ca Ngọc Sơn là ca sĩ - người mẫu có biệt danh "soái ca nhí"

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn tổ chức liveshow "Tình cha" tại Đài Loan. Nam danh ca đã đưa cả dàn học trò đi biểu diễn cùng. Ngoài những cái tên đã quen thuộc với khán giả như Nguyên Vũ, Lương Gia Huy thì cũng có những gương mặt chưa được nhiều người biết đến như Hồ Phương Liên, Phong Thiên, Ngọc Thảo, Hà Anh, Quốc Linh...



Đáng chú ý trong dàn học trò của danh ca Ngọc Sơn có người mẫu, ca sĩ nhí Phong Thiên. Cậu bé đảm nhận vai trò trình diễn mở màn cho liveshow và đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả Đài Loan trong lần đầu ra mắt bà con kiều bào nơi đây.

Phong Thiên nhận được nhiều hoa tiền do khán giả tặng sau tiết mục biểu diễn.

Giọng hát nội lực cùng những bước nhảy đẹp mắt cùng phong thái trình diễn chuyên nghiệp của Phong Thiên đã chinh phục được khán giả. Đặc biệt, Phong Thiên còn kết hợp vũ đạo cùng Ngọc Thảo trong một tiết mục đặc biệt.

Sự thể hiện của Phong Thiên không chỉ khiến bác Ba Ngọc Sơn hết sức tự hào mà còn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả Đài Loan. Bởi vậy, Phong Thiên nhận về nhiều tràng pháo tay và cả rất nhiều hoa, bao lì xì, động viên tinh thần tới từ bà con kiều bào.

Bản thân chàng ca sĩ nhí vô cùng cảm động trước tình cảm của bà con và xin phép được học theo bác Ba, dành tặng những phong bao lì xì ấy cho hoạt động thiện nguyện.

Được biết, liveshow "Tình cha" diễn ra nhằm mục đích tri ân đấng sinh thành và cũng là món quà ý nghĩa để những người con dành tặng cho cha mẹ nhân mùa Vu lan báo hiếu.

Chương trình không chỉ lan tỏa thông điệp về đạo hiếu, hướng tới những giá trị truyền thống dân tộc, gắn bó cộng đồng người Việt mà còn chung tay giúp đỡ Mái Ấm Thiện Duyên (Củ Chi, TP.HCM), nơi cưu mang hàng trăm mảnh đời bất hạnh. Cho nên hành động này của Phong Thiên càng khiến mọi người yêu mến cậu bé.

Cậu bé được bác ba Ngọc Sơn đưa đi chơi sau show diễn ở Đài Loan.

Ngoài biểu diễn trong liveshow, những ngày có mặt tại Đài Loan, Phong Thiên đã cùng với bác Ba tham quan những địa điểm nổi tiếng tại Đài Bắc, Đào Viên.

Đối với Phong Thiên, chuyến lưu diễn kết hợp tham quan tại Đài Loan như món quà dành tặng cho bản thân sau khi đạt được thành tích tốt trong học tập.

Cậu bé vừa thi đậu vào một trường chuyên tại Bắc Ninh với điểm số đáng tự hào. Có thể thấy, bên cạnh hoạt động nghệ thuật năng nổ, trau dồi tiến bộ qua từng ngày, Phong Thiên vẫn đảm bảo thành tích học tập xuất sắc.

Phong Thiên tên đầy đủ là Nguyễn Đức Phong Thiên, sinh năm 2013. Cậu bé là con của doanh nhân Đức Thi – người em kết nghĩa, đã gắn bó với Ngọc Sơn từ lúc cơ hàn.

Phong Thiên có năng khiếu ca hát và từng đoạt giải Quán quân So You think You can model. Cậu bé sở hữu gương mặt sáng, gây thiện cảm cho người đối diện và được nhận xét là "soái ca nhí". Nhận thấy tài năng ở cậu bé nên danh ca Ngọc Sơn đã nhận dìu dắt Phong Thiên theo nghệ thuật.