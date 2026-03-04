HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thông tin đầu tiên về hoạt động của Anh tại Trung Đông được tiết lộ

Hoàng Vân |

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh mới đây đã tiết lộ thông tin cập nhật đầu tiên về các hoạt động của quân đội Anh tại Trung Đông.

Thông tin về hoạt động quân sự Anh tại Trung Đông năm 2026 được tiết lộ - Ảnh 1.

Máy bay F-35B của RAF đánh chặn và phá hủy UAV đối phương trên không phận Jordan, ngày 2/3/2026.

Các máy bay chiến đấu F-35B của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) hoạt động trên không phận Jordan đã phá hủy các hệ thống máy bay không người lái nhằm bảo vệ Jordan. Đây là lần đầu tiên máy bay F-35 của RAF bắn hạ mục tiêu trong một chiến dịch.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, các máy bay này được hỗ trợ bởi các máy bay chiến đấu Typhoon và máy bay tiếp nhiên liệu trên không Voyager của RAF, như một phần của chiến dịch phòng thủ nhằm bảo vệ lợi ích của Anh và các đồng minh.

Một đội đặc nhiệm chống máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng vũ trang Anh đã bắn hạ thành công các UAV đối phương trong không phận Iraq khi chúng đang hướng về phía lực lượng Liên quân.

Hành động này được thực hiện nhằm bảo vệ các binh sĩ Anh và đồng minh đang hoạt động trong khu vực.

Hôm 2/3, máy bay chiến đấu Typhoon của RAF đã bắn hạ một UAV tấn công một chiều của Iran nhắm vào Qatar. Chiếc máy bay này đang hoạt động trong khu vực với tư cách là thành viên của Phi đội 12, phi đội chung giữa Anh và Qatar.

Theo Defense Express
