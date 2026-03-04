Bằng tốt nghiệp THPT của ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sen Ngư

Ngày 4-3, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết đã có công văn gửi Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT) đề nghị hướng dẫn cụ thể về điều kiện tuyển sinh chương trình bổ túc THPT tại thời điểm năm 2004.

Động thái này nhằm làm rõ việc tiếp nhận, xếp lớp 10 bổ túc THPT đối với ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sen Ngư - khi chưa được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS.

Theo nội dung công văn, tháng 9-2004, khi chưa có quyết định công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS, ông Võ Danh Thuấn đã nộp đơn xin học bổ túc THPT và được Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện tiếp nhận, xếp lớp. Đến tháng 11-2004, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình (cũ) cấp giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 bổ túc THPT.

Sở GD-ĐT Quảng Trị đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ điều kiện đầu vào của chương trình bổ túc THPT theo hình thức học tập trung định kỳ, vừa học vừa làm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo quy định pháp luật hiện hành năm 2004.

Đồng thời cho ý kiến việc tiếp nhận, xếp lớp 10 đối với trường hợp chưa được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS tại thời điểm nhập học có đúng quy định hay không.

Bằng tốt nghiệp THCS của ông Võ Danh Thuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sen Ngư

Trong trường hợp xác định có sai sót về điều kiện tuyển sinh, Sở đề nghị hướng dẫn nguyên tắc xử lý đối với kết quả học tập và các văn bằng, giấy tờ đã cấp để bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của Báo Người Lao Động, hồ sơ thể hiện ông Võ Danh Thuấn tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS ngày 23-12-2004 tại Hội đồng thi Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình cũ) và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại khá. Bằng tốt nghiệp do Sở GD-ĐT Quảng Bình cấp.

Tuy nhiên, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thủy cho thấy ông Võ Danh Thuấn đã được ghi nhận học bổ túc THPT từ năm học 2004-2005.

Cụ thể, thời gian học lớp 10 từ ngày 1-9-2004 đến 28-2-2005; lớp 11 từ ngày 1-3-2005 đến 31-10-2005; lớp 12 từ ngày 1-12-2005 đến 8-5-2006.

Ngày 31-5-2006, ông Võ Danh Thuấn dự thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại Hội đồng coi thi Trung tâm GDTX Lệ Thủy (đặt tại Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang) và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại trung bình.

Đối chiếu các mốc thời gian cho thấy ông Thuấn bắt đầu học lớp 10 bổ túc THPT từ ngày 1-9-2004, tức gần 4 tháng trước khi dự thi và được công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS. Vấn đề này hiện đang được cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo thẩm quyền.