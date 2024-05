Ngày 21/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên có văn bản về việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên, qua nắm bắt dư luận, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có luồng dư luận đồn đoán, rỉ tai, truyền miệng với nội dung: " Các lãnh đạo tỉnh liên quan đến các tập đoàn vi phạm pháp luật; công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên ".

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên làm rõ một số nội dung liên quan. Kết quả xác minh đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên và công an các địa phương chưa thực hiện việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của bất kỳ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành của tỉnh Điện Biên.

"Công an tỉnh Điện Biên khẳng định tin đồn trên là sai sự thật, không có cơ sở", văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên nêu.

Ảnh minh hoạ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao cảnh giác trước âm mưu, ý đồ xấu của các thế lực thù địch và các phần tử xấu, không chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng.

Các huyện, thị, thành trực thuộc tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không tin, không nghe theo những tin đồn thất thiệt, giả mạo, sai sự thật, không có cơ sở nhằm hạ uy tín và danh dự của các lãnh đạo tỉnh.

Các đơn vị chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 cấp mình theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải các thông tin giả, sai sự thật, gây mâu thuẫn nội bộ, làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân, đặc biệt là trên các trang web, tài khoản mạng xã hội... thuộc phạm vi địa bàn phụ trách.