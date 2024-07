Thông tin chính thức vụ Thiên An đã sinh 2 con nhưng bỏ rơi 1 bé để đổi căn nhà

Sau cuộc tình "sóng gió" với Jack, Thiên An trở thành mẹ đơn thân nuôi dạy cô con gái nhỏ 3 tuổi. Nữ diễn viên từng chia sẻ được chu cấp 5 triệu/tháng để nuôi con nhưng thời gian gần đây thì phía người cũ đã ngừng hỗ trợ. Hậu ồn ào này, Jack chưa từng nhắc đến con gái còn Thiên An thoải mái đăng tải hình ảnh đời thường của cô và nhóc tỳ lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, dạo gần đây trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Thiên An đã sinh 2 con. Cụ thể, bài đăng này cho hay trước bé Sol, Thiên An có 1 đứa con tên Dona với một người đàn ông không phải Jack, tuy nhiên vì đổi lấy 1 căn nhà nên nữ diễn viên đã bỏ rơi đứa con đầu lòng này. Đồng thời, còn có tin đồn Jack từng yêu cầu Thiên An đưa con đi xét nghiệp ADN, tuy nhiên cô không đồng ý dẫn đến việc nam ca sĩ không chịu nhận con.

Trên mạng xã hội rầm rộ thông tin Thiên An từng sinh 1 con nhưng đã bỏ rơi bé để đổi lấy căn nhà

Đến tối 12/7, Thiên An chính thức lên tiếng phản pháo làm rõ tin đồn này. Nữ diễn viên khẳng định tất cả những thông tin trên đều vô căn cứ, bịa đặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cô. Thiên An cung cấp bằng chứng là giấy khám thai bé Sol vào năm 2021, trong đó có ghi rõ thông tin: "Con lần 1, thai 34 tuần". Chính vì vậy, không có chuyện Thiên An đã sinh một nhóc tỳ trước khi chào đón bé Sol.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tỏ rõ thái độ bức xúc khi liên tục dính phải những tin tức vu khống, bị ghép ảnh và clip với mục đích tiêu cực, bị đặt chuyện yêu đương mỗi khi xuất hiện bên bạn bè khác giới. Sau tất cả, Thiên An mong cộng đồng mạng chọn lọc thông tin, để cô có cuộc sống yên ổn bên con gái sau những chuyện đã qua.

Cụ thể tâm thư lên tiếng của Thiên An:

Chào mọi người, mình là Thiên An đây. Thật sự bây giờ cảm thấy bất lực lắm ạ, đã không có thời gian chăm lo cho bản thân và gia đình vì phải di chuyển suốt vì lịch trình công việc. Nhưng mình vẫn quyết dành thời gian để chia sẻ vài dòng tâm tư này. Mình thật sự quá mệt mỏi khi cứ tầm vài tháng là lại xuất hiện những THÔNG TIN BẨN Có lẽ đang có "1 thế lực nào đó" cố bịa đặt, tạo ra những câu chuyện không có thật để hạ bệ, bôi nhọ danh dự của mình. Cũng như những lần trước vẫn là seeding, spam comment, đưa tin sai sự thật. Và lần này là 1 nội dung khác vu khống mình có 2 đứa con, rồi mình bỏ con các kiểu. Mình hoang mang thật sự, rồi các bạn ấy lập nick ảo, tự đặt tên lúc thì Dora, lúc lại là Dona để dẫn dắt dư luận rằng mình thực sự có 2 con. Vừa giận mà vừa mắc cười mọi người ơi, tui chỉ là 1 cô gái nhỏ nhắn chứ không phải siêu nhân mà 1 mình gánh vác nổi 2 thiên thần như vậy. Sẵn đây xin nói lại 1 lần nữa, mình chỉ có duy nhất bé Sol là con, tất cả những thông tin về việc minh có 2 con đều là sai sự thật. Mình đính kèm hình ảnh chẩn đoán của bác sĩ vào năm 2021 khi mình đi khám thai ở tuần thứ 34 để chuẩn bị sinh bé Sol. Năm 2021, mình sinh bé Sol và là CON ĐẦU TIÊN. Thật ra bản thân mình cũng không còn quá xa lạ với những cách mà "thế lực đó" đối xử với mình.Nhưng các bạn còn làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh của mình, đối tác nên bắt buộc mình phải lên tiếng tránh hậu quả khó lường nếu mình cứ nhẫn nhịn cho qua. Các bạn còn lấy hình ảnh mình chụp với bạn bè, anh em là nam, cứ ai là nam là các bạn cắt ghép rồi lấy cả ảnh con mình cắt ghép. Xin thưa tội lỗi lắm mọi ngừoi ơi, đừng có bất chấp không màng đúng sai được không ạ. Mình thật sự ĐÃ và ĐANG có cuộc sống mới rất tốt. Rất nhiều lần mình cầu xin đừng làm phiền đến mình nữa, mình đã quá mệt mỏi rồi, mình đang nỗ lực đi làm nuôi con, mình không phiền đến ai và cũng không có nhu cầu được ai nhắc tên. Mình luôn phấn đấu để trau dồi phát triển bản thân từng ngày. Cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai, không có thời gian ăn bám chuyện "xưa cũ". Làm ơn được không, mình cần 1 cuộc sống yên ổn chứ không phải những trò seeding bôi nhọ nhau thế này. Và mình cũng không muốn cứ có vấn đề gì lại lên tiếng tranh luận qua lại trên MXH vì MXH là nơi mình chia sẽ những điều vui tươi, tích cực của cuộc sống. Hãy văn minh với nhau, hãy làm cho cuộc đời luôn vui vẻ trước cái phức tạp mà mọi người ta hay gọi nó là "cuộc đời". Xin cảm ơn và xin lỗi vì phải làm phiền mọi người, nếu còn có những "trò chơi giải trí bẩn" thế này mọi người thương em cứ nhắm mắt cho qua nhé. Chọn lọc thông tin chuẩn xác, chứ không dễ bị dắt lắm. Trân trọng!

Thiên An khẳng định không dùng chuyện cũ để chiêu trò gây chú ý, cô chỉ muốn cuộc sống bình yên bên con gái

Thiên An từng là "nàng thơ" của Jack trong các MV Sóng Gió, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình và Hoa Vô Sắc. Tuy nhiên đến tháng 8/2021 thì Jack vướng vào bê bối bắt cá nhiều tay, lúc này Thiên An cũng công khai thông tin đã có con chung với nam ca sĩ. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng ồn ào này đã khiến Jack vắng bóng trong làng giải trí suốt thời gian dài, khi tái xuất cũng không được công chúng đón nhận như trước. Hiện tại, Thiên An làm mẹ đơn thân để nuôi con gái nhỏ, cô cũng đã trở lại hoạt động nghệ thuật để có kinh tế ổn định cuộc sống.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 11/2021, khi được hỏi về chuyện tình cảm sau lùm xùm với Jack, Thiên An chia sẻ: "Tình yêu đối với tôi bây giờ khác nhiều. Ngày trước nhắc đến tình yêu thì tôi sẽ nghĩ đó là tình yêu trai gái còn bây giờ thì hầu như không có suy nghĩ nữa. Hiện tại, An đặt hoàn toàn 100% tình yêu vào con, công việc nên hầu như chẳng có giây phút nào dành riêng cho mình".