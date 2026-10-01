Thông tin Chính phủ tặng 3.000 vé xem phim Việt hot nhất hiện tại, đã quá Tổ quốc ơi!

Trại Buôn Người không chỉ càn quét phòng vé Việt những ngày qua mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cơ quan chính thống. Khai thác trực tiếp vấn đề nhức nhối ngoài đời thực về những cạm bẫy "việc nhẹ, lương cao" và đường dây lừa đảo xuyên biên giới, phim được trang Thông tin Chính phủ tích cực khuyến khích người dân ra rạp.

Mới đây, trên trang Thông tin Chính phủ, bài đăng mới nhất đã thu hút sự chú ý lớn với nội dung: “3.000 VÉ XEM PHIM 'TRẠI BUÔN NGƯỜI' SẼ ĐƯỢC DÀNH TẶNG MIỄN PHÍ!”. Theo đó, nhằm góp phần lan tỏa thông điệp nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mua bán người và lừa đảo trực tuyến, Thông tin Chính phủ triển khai chương trình tặng 3.000 vé xem phim 2D hoàn toàn miễn phí trên toàn quốc, kéo dài từ nay cho đến 23:59 ngày 04/10/2026.

Bài đăng mới nhất trên kênh Thông tin Chính phủ. (Ảnh: FB)

Chỉ trong vòng 30 phút sau khi đăng tải, bài viết tặng vé của Thông tin Chính phủ đã nhận về lượng tương tác "khủng" với hơn 30 nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Điều này cho thấy độ hot không tưởng của Trại Buôn Người - một bộ phim mang đậm tính thời sự về đề tài nhức nhối - khi không chỉ được công chúng mà nhà nước cũng đặc biệt ủng hộ.

Thậm chí trước đó, vào ngày 30/09, trang Thông tin Chính phủ cũng đã đăng tải một bài viết mang tính cảnh báo cao với tiêu đề thẳng thắn: "BÀ CON NÊN ĐI XEM PHIM NÀY NGAY".

Bài viết nhấn mạnh: "'Việc nhẹ, lương cao’ không phải thủ đoạn mới, nhưng đang xuất hiện dưới những hình thức ngày càng tinh vi và khó nhận diện hơn.

Một lời mời việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội, mức thu nhập cao bất thường, yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu hay lời hứa hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại có thể trở thành điểm khởi đầu của chiếc bẫy.

Khi thiếu kiểm chứng về doanh nghiệp, hợp đồng, địa điểm làm việc và người tuyển dụng, người tìm việc có thể bị dụ dỗ giao giấy tờ, chuyển tiền hoặc di chuyển đến địa điểm không rõ ràng".

Trại Buôn Người lấy cảm hứng từ vấn đề nhức nhối trong xã hội. (Ảnh: NSX)

Trại Buôn Người là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, xoay quanh câu chuyện của Ny (Steven Nguyễn) - một thanh niên miền Tây chất phát cùng em gái là Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên). Út Đẹt sập bẫy tuyển dụng của bọn lừa đảo, vì muốn cứu em nên Ny cũng bị đưa vào một "trại" xuyên biên giới. Từ đó, anh em Ny cùng mọi người chịu sự kiểm soát cực đoan của những kẻ buôn người, rồi dần liên kết với nhau để tìm cách trốn thoát.

Bên cạnh Steven Nguyễn và Minh Kiên, phim còn sở hữu dàn cast thực lực như Quách Ngọc Ngoan Quách Ngọc Tuyên, Tùng Mint, Khánh My, NSND Như Quỳnh, Long Điền, Đinh Viết Tường...

Mọi tình tiết trong phim đều đã được nghiên cứu thực tế trước khi triển khai. (Ảnh: NSX)

Kể từ khi khởi chiếu từ ngày 25/09, Trại Buôn Người chưa từng rời vị trí top 1 doanh thu phòng vé ngày. Tác phẩm lập nên những kỷ lục bứt tốc doanh thu ấn tượng tại thị trường phim Việt, đạt tốc độ bán vé nhanh kỷ lục, chỉ đứng sau phim của diễn Trấn Thành và Đặng Thái Huyền. Đến thời điểm hiện tại, phim ghi nhận mức doanh thu 184 tỷ đồng (theo dữ liệu từ Box Office Vietnam).

Nguồn: FB