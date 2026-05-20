Thông tin bất ngờ vụ tiệm vàng bị dông lốc cuốn bay, "mất trắng vài tỷ đồng"

Liên quan đến thông tin một tiệm vàng ở xã Ea Kar, Đắk Lắk bị dông lốc cuốn bay, "mất trắng vài tỷ đồng" lan truyền trên mạng xã hội cách đây ít ngày, thông tin trên báo Dân trí cho hay, ngày 20/5, chị P.L. (trú tại xã Ea Kar, Đắk Lắk) xác nhận thiệt hại tại tiệm vàng của bố mẹ chị trong trận dông lốc xảy ra hôm 15/5 không đáng kể.

Chị L. cho rằng gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng kiểm đếm hay xác định tài sản bị ảnh hưởng. Gia đình chị sẽ tự khắc phục sự cố này. Người phụ nữ khẳng định thông tin tiệm vàng của gia đình bị mất hơn 2 tỷ đồng là hoàn toàn không chính xác.

Hình ảnh tủ vàng bị cuốn trôi ra đường gây xôn xao dư luận.

Cũng theo thông tin từ Dân trí, Công an xã Ea Kar cho biết đã làm việc với chủ tiệm vàng H. và chủ tiệm không có ý kiến gì về vụ việc, thiệt hại không đáng kể nên không yêu cầu kiểm kê số vàng. Công an xã Ea Kar khẳng định các thông tin tiệm vàng này thiệt hại "hàng tỷ đồng" lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Trước đó vào ngày 15/5, trên địa bàn xã Ea Kar xảy ra trận mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhiều nhà cửa bị tốc mái. Đặc biệt, hình ảnh ghi lại cảnh một quầy hàng của tiệm vàng M.H. tại chợ trung tâm xã Ea Kar bị gió thổi bay ra đường khiến nhiều người sững sờ. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tiệm vàng trên "mất trắng vài tỷ đồng".