Thông tin bất ngờ vụ nhóm học sinh đánh người "vô gia cư" ở Huế

Ngày 23-12, UBND phường Phú Xuân, TP Huế cho biết đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc nhóm học sinh đánh người "vô gia cư", xảy ra trên địa bàn phường, gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 24 giờ ngày 15-12. Nạn nhân bị nhóm học sinh đánh là người đàn ông tên Ng.Th.H. (SN 1979), trú tại đường Trần Nguyên Đán, phường Phú Xuân chứ không phải là người vô gia cư như "dân mạng" gọi.

Ông H. là người nghiện rượu nặng, thường xuyên đi lang thang trên các tuyến đường địa bàn TP Huế.

Ông H. bị nhóm học sinh đánh, xúc phạm. Ảnh cắt từ clip.

Có 6 học sinh liên quan đến vụ việc này, gồm Lê Q.M. (lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, phường Thuận Hóa, TP Huế), Nguyễn H.N., lớp 10 Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế (phường An Cựu, TP Huế); 4 học sinh Trường THCS Trần Cao Vân đóng ở phường Phú Xuân là Trần G.M. (lớp 8), Hoàng Th. Nh. Th. (lớp 9), Mai G.B. (lớp 9) và Võ Nh.Nh.Q. (lớp 9, đã nghỉ học từ đầu tháng 12, đang bảo lưu kết quả học tập).

Trường THCS Trần Cao Vân, nơi có 4 em học sinh trong đó 1 em đã nghỉ học

Bước đầu xác định 3 học sinh tham gia đánh ông H. và quay video clip là Lê Q.M., Võ N.Nh.Q. và Trần G.M. Hiện video clip có nội dung trên đã lan truyền trên các trang mạng xã hội, có nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận gây phản cảm, bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, vào ngày 20-12, UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo công an phường phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Huế và Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân mời gia đình của 4 em học sinh trường này làm việc.

Qua đó, đã yêu cầu các em tường trình lại sự việc, cam đoan cam kết về hành vi của mình. Ngoài ra, phía đại diện gia đình các em cũng đã có động thái thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông H.

Liên quan đến 2 học sinh không thuộc địa bàn phường, Công an phường Phú Xuân đã phối hợp với Phòng PA03 tiếp tục mời phụ huynh và học sinh để củng cố hồ sơ trong thời gian tới.

Trong văn bản, UBND phường Phú Xuân cho biết đã chỉ đạo Công an phường Phú Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ từng hành vi, vai trò cụ thể của các em để có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân phối hợp với các đơn vị chức năng và phụ huynh học sinh để tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục và hướng xử lý phù hợp đối với các học sinh có hành vi vi phạm trên; tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền văn hóa ứng xử cho học sinh toàn trường.