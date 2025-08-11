Thông tin bất ngờ vụ nhân viên nhà sách Nhã Nam “mất tích" nhiều ngày: Muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn

Trưa ngày 10/8, Fanpage tick xanh có 1 triệu lượt theo dõi của Nhã Nam phát đi thông báo chị Phương M., nhân viên cửa hàng sách tại TP HCM đã trở về an toàn.

"Bạn M. đã được trở về nhà an toàn, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tận tâm của các cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, báo chí. Bạn Mai rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị "bắt cóc online" - Nhã Nam cho biết.

Chị Nguyễn Phương M. đã trở về nhà an toàn, không phải bị "bắt cóc online" như những đồn đoán ban đầu

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, sau khi được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) lấy lời khai, chị NPM (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đã trở về với gia đình.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị M khai tự rời nhà sáng 6/8 bằng xe ôm công nghệ, di chuyển xuống Đồng Nai rồi bắt xe đò lên Đà Lạt thuê khách sạn ở một mình. Nguyên nhân là do áp lực nợ nần và công việc, muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn.

Chị M cho biết đang nợ công ty vài chục triệu đồng và nợ thêm ngân hàng, hàng tháng phải trả nhưng thu nhập không đủ, gia đình lại không có điều kiện giúp đỡ.

Ngày 8/8, khi biết thông tin mình "mất tích" lan truyền trên mạng, chị M tối cùng ngày mới nhắn gia đình "hãy an tâm" và sẽ về vào hôm sau. Cùng thời điểm, công an phát hiện nơi ở của chị tại Đà Lạt và đưa về làm rõ. "Tôi thấy hành vi của mình là sai" – chị M nói.