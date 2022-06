Thông tin bất ngờ vụ giám đốc doanh nghiệp gốm sứ chết cháy trong ô tô 7 chỗ

Liên quan vụ cháy ô tô 7 chỗ khiến một người đàn ông tử vong vào sáng 22/6, trên Zingnews, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho hay bước đầu xác định đây không phải vụ tai nạn hay sự cố giao thông. Trước khi bốc cháy, chiếc xe được nam tài xế chủ động đỗ ở lề đường, không lưu thông.

Trên Dân trí thông tin, cơ quan chức năng nghi vấn nạn nhân là ông N.V.Đ. (60 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp sản xuất gốm sứ và vật liệu xây dựng ở địa phương). Chiếc ô tô cũng được xác định được đăng ký chủ sở hữu là doanh nghiệp này.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm tử thi để sớm khẳng định danh tính nạn nhân. Người này tử vong trong trạng thái cháy than hóa.

Xe ô tô cháy rụi ở Vĩnh Phúc vào sáng 22/6. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 22/6, chính quyền xã Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường) nhận được tin về việc 1 chiếc ô tô biển kiểm soát 88A- 427.XX cháy trên đê Trung Ương (thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường).

Ngay sau đó, địa phương và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) nhanh chóng có mặt dập lửa. Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe có 1 tử thi bên trong xe.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.