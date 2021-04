Thông tin bất ngờ vụ giám đốc Bệnh viện Cai Lậy thuê giết người vì ghen tuông

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án giết người xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ giám đốc bệnh viện đối với ông Ngưu và phân công ông Nguyễn Văn Luận, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 30 ngày 11/3, bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy) chạy xe máy chở ông Trần Văn Định (59 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) trên Quốc lộ 1A, hướng về Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn gần cây xăng Hồng Đức, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, bà Mười bị hai thanh niên chạy xe máy cùng chiều, vượt lên cầm dao đâm vào bụng, té ngã. Bà Mười được đưa vào Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đạt là đối tượng cầm dao đâm bà Mười.-Ảnh: CATG

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ. Do vụ án xảy ra vào đêm khuya, đối tượng gây án cực kỳ manh động và tẩu thoát nhanh nên việc điều tra gặp khó khăn.



Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét, bắt các đối tượng.

Quá trình điều tra, công an phát hiện Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) có xe máy Exciter màu trắng biển số giống với chiếc xe xuất hiện tại thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Khi điều tra, chiếc xe này Hậu đã đem bán cho người khác ở Đồng Tháp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang xác định Hậu và Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi) và Lê Quốc Đạt (34 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) có liên quan đến vụ án.

Ngày 8/4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự, công an huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với các nghi can Ngưu, Đạt, Trọng, Hậu.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc các nghi phạm, công an thu giữ 50 triệu đồng, 1 quả lựu đạn, 2 viên đạn cùng các tang vật liên quan. Các nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cung cấp các chứng cứ liên quan.

Qua xác định, Hậu là người chạy xe chở Đạt, để Đạt cầm dao đâm bà Mười. Bước đầu xác định nguyên nhân giết người xuất phát từ ghen tuông tình ái. Các nghi phạm chuẩn bị trước công cụ, phương tiện và chuẩn bị các thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra.

Theo nhận định ban đầu, ông Ngưu là người thuê các đối tượng "dằn mặt" ông Định do nghi ngờ ông này có quan hệ bất chính với vợ mình. Cụ thể, khi đó, vợ ông Ngưu bị tai nạn giao thông được ông Định đưa vào bệnh viện cấp cứu. Có thể do ghen tuông nên ông Ngưu nhờ Đạt, Trọng “cảnh cáo” ông Định, nhưng không ngờ lại đâm trúng bà Mười.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ.