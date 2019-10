Thông tin bất ngờ về con vật lạ như tà áo dài xuất hiện ở biển Phú Quý

Đó là anh Lê Hải (quê Nha Trang, Khánh Hòa). Anh Hải cho biết từng thấy con vật giống con vật lạ kể trên vào năm ngoái tại vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận). Và anh đã bắn nó bằng súng bắn cá. Con này nặng khoảng 1kg và nhỏ hơn con vật lạ vừa xuất hiện ở biển Phú Quý.



"Lúc đó mình đứng trên tàu nhìn xuống thì thấy nó nên lặn xuống bắn. Vị trí nó đang bơi cách mặt nước khoảng 5-6m. Nó có vây dài, bè to, rất nhiều màu và màu thay đổi liên tục, giống như 7 sắc cầu vồng. Nhìn đẹp cực kỳ" - anh Hải cho hay.

Nhưng khi bắn xong, anh Hải hoảng hồn bỏ đi vì da nó rất nhớt, đụng vào thì rã ra...

Theo anh Hải, người dân miền biển thường gọi con vật lạ như tà áo dài màu trắng này là mực phủ (hay còn gọi là mực ông) mà không phải loại mực bình thường nào đó.

Video: Con vật lạ “bí ẩn” xuất hiện trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận:

Chiều 5.10, PV Lao Động đã liên lạc với ông Võ Sĩ Tuấn - Viện trưởng Viện Hải dương học để trao đổi xem cơ quan này có "nhận dạng" được đây là con vật gì hay không. Ông Tuấn cho biết ông đã thấy hình ảnh về con vật lạ này trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không "bình luận" vì cần xác thực thêm thông tin.

Trước đó, chiều 1.10, một nhóm lặn biển (gồm 7 người) đang di chuyển trên vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) thì nhìn thấy một con vật có hình thù quái lạ đang nổi lên mặt nước.

Theo hình ảnh được anh Từ Công Minh Trí (trú TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) ghi lại thì con vật này giống như tà áo dài màu trắng, cờ vây 2 bên như đôi tay, đầu có hình viên bi...

Nhóm người dân đi lặn biển hốt hoảng, phải dừng tàu để rải vàng mã, thắp nhang, cầu mong điều tốt đẹp theo tín ngưỡng người dân vùng biển.

Hiện tại vẫn chưa có cơ quan chuyên môn nào về hải dương học đưa ra được khẳng định chính xác đây là con vật gì.