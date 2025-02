Mới đây, Công an thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận bác bỏ tin đồn bắt cóc xảy ra trên địa bàn được lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh xác định, chiều 15/2, bà Lê Thị M. đang ở trước sân nhà tại khu phố Lạc Hà, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh thì có một xe ô tô màu đỏ do một người đàn ông lái, trên xe có một phụ nữ đeo khẩu trang và một đứa bé. Khi xe này đến nhà bà M. thì dừng lại, người phụ nữ xuống xe đi đến hỏi bà M. “ xã Lạc Tánh ở đâu ?”.

Thông tin đăng tải bắt cóc trẻ em ở Bình Thuận là sai sự thật.

Do trước đây bà M. bị kẻ gian lấy trộm xe trước nhà, bà M. có tâm lý lo lắng nên có trả lời: “Không biết, Lạc Tánh thì đi ra quốc lộ hỏi ”. Do phía đối diện có tổ chức hát karaoke to, người phụ nữ không nghe bà M. trả lời nên đi lại gần bà M. Bà M. vừa lui lại và tiếp tục nói: “ Ra ngoài quốc lộ mà hỏi” . Sau đó, người phụ nữ đi ra xe ô tô rời đi, bà M. ngồi ở hiên nhà.

Đến tối, bà M. kể lại chuyện trên cho một số người hàng xóm. Sau đó, sự việc đã lan truyền với nhiều thông tin bịa đặt, không đúng như: “ Sau khi gặp người phụ nữ trên thì bà M. bị ngất xỉu 1 tiếng sau mới tỉnh ” và “ bắt cóc tới thôn mình rồi” .

Công an thị trấn Lạc Tánh cũng thông báo đến người dân không hoang mang, tuy nhiên vẫn cần đề cao cảnh giác. Đồng thời, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 15/2, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về bắt cóc trên mạng xã hội.

Sáng 12/2, Công an huyện Ea Súp phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên “N.T.” đăng tải nội dung: “ Xe này bắt cóc nè giờ tới Ea Súp mình rồi, mọi người cẩn thận nhé đừng lại gần. Mọi người cảnh giác nhé ”, kèm hình ảnh một chiếc xe ô tô. Qua xác minh, Công an huyện Ea Súp xác định, chủ tài khoản Facebook “N.T.” là chị H.C.N. (SN 2003), trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Chủ phương tiện bị chụp hình là anh V.Q.V. (SN 1985), trú xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe ô tô BKS: 47A-677.83 đến thị trấn Ea Súp bán hàng và bị chụp hình đăng bài.

Công an làm việc với chủ tài khoản tung tin đồn thất thiệt ở Đắk Lắk

Công an huyện Ea Súp đã mời chị N. chủ tài khoản Facebook “N.T.” làm việc. Tại cơ quan Công an, chị N. thừa nhận hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến chủ phương tiện và công tác quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng huyện Ea Súp.

Trước đó, trang Facebook "Khánh Hòa TV" đã đăng tải thông tin cảnh báo: " Nhà nào có con nhỏ nên cẩn thận, cảnh giác ".

Bài đăng này kèm theo hình ảnh và các đoạn tin nhắn về việc bắt cóc trẻ em ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên gây lo lắng và hoang mang trong dư luận. Một số bình luận còn đưa ra hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi và khẳng định ông là người bắt cóc trẻ em.

Tin bắt cóc ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên là bịa đặt.

Sau khi xác minh, Công an xã Xuân Thịnh cho biết, khoảng 18h ngày 13/2, ông Nguyễn Xuân Lộc (66 tuổi, ngụ thị xã Sông Cầu) lái ô tô đến đón khách thăm nhà người quen ở xã Xuân Thịnh, hoàn toàn không có sự việc bắt cóc trẻ em như đồn thổi.

Lãnh đạo Công an xã Xuân Thịnh khuyến cáo người dân không nên tin, chia sẻ hoặc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng từ cơ quan chức năng.

Sau các thông tin đăng tải các tin đồn thất thiệt, Phòng An ninh mạng Công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.