Thông tin 50 người chết do mưa lũ ở xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa là sai sự thật

Ngày 22/11, ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thông tin một đội cứu hộ vớt được 50 thi thể người ở xã Diên Điền là tin giả.

Theo ông Vũ, những ngày qua, cả hệ thống chính trị, quân đội, công an cùng nhiều lực lượng khác nỗ lực tối đa để tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng ngập lụt. Vì vậy những thông tin sai sự thật như trên sẽ gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Lực lượng quân đội tham gia cứu hộ tại xã Diên Điền.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa , đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính sơ bộ thiệt hại ban đầu trên 1.000 tỷ đồng (chưa bao gồm thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân, doanh nghiệp).

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại xã Diên Điền, phường Tây Nha Trang. Nước lũ dâng cao, chảy xiết đã khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh lao đao; nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng nặng, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, thậm chí không còn nơi ở.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận 14 người chết , 1 người mất tích và 20 người bị thương. Các địa phương và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại...