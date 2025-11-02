Thông số quan trọng mới của tên lửa Oreshnik lộ diện

Tầm bắn đối với tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mà Liên bang Nga từng sử dụng để tấn công sông Dnieper vào ngày 21 tháng 11 năm 2024 đã được công bố.

Theo dữ liệu đưa ra trong cuộc họp báo có sự góp mặt của Tổng thống Ukraine, tầm bay tối đa của tên lửa này là 5.500 km, trong khi tầm bắn tối thiểu là 700 km.

Như vậy Oreshnik gần như tương tự với một tên lửa đạn đạo tầm trung nổi tiếng khác được phát triển dưới thời Liên Xô, đó là RSD-10 Pioneer có tầm bắn 600 - 5.000 km.

Vì vậy trong trường hợp Nga phóng Oreshnik từ lãnh thổ Belarus, ví dụ như từ khu vực Minsk (và chúng ta không nên quên rằng đây là một tổ hợp di động) toàn bộ châu Âu, phía Bắc châu Phi và Bán đảo Ả Rập đều nằm trong vùng tác động. Đây là tên lửa tầm trung, đơn giản và rẻ hơn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Phạm vi tác động của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Cũng có thông báo rằng số lượng tên lửa được sản xuất cho đến nay là 3 đơn vị. Một trong số đó đã được sử dụng, một tên lửa khác đã bị phá hủy.

Theo báo cáo của người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine - ông Vasyl Malyuk, vào mùa hè năm 2023, một tên lửa đã bị đặc nhiệm nước này phá hủy tại bãi thử Kapustin Yar. Đồng thời, Liên bang Nga có kế hoạch sản xuất 6 tổ hợp Oreshnik vào năm 2026.

Hãy nhớ lại vào thời điểm đó, một hình ảnh rất có thể là bệ phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik đã xuất hiện trong phòng làm việc của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Khung gầm của tổ hợp là MZKT-79291, trước đây được phát triển cho RS-26 Rubezh, vốn được Liên bang Nga gọi là tên lửa liên lục địa "hạng nhẹ", bởi vì Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vẫn còn hiệu lực, vốn cấm loại vũ khí như vậy. Tuy nhiên rõ ràng bằng cách tăng tải trọng, tức là tăng số lượng đầu đạn, nó đã được hoán cải thành tên lửa đạn đạo tầm trung.

Mô hình tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Tải trọng của xe đầu kéo MZKT-79291 ước tính lên tới 60 tấn, cũng rất tương đương với con số 55 tấn của MAZ-547 Pioneer. Thông tin này, cùng với các thông số hiện đã biết về tầm bắn tối thiểu và tối đa, càng củng cố thêm niềm tin rằng Oreshnik là tên lửa sử dụng tầng thứ nhất và thứ hai của tên lửa liên lục địa Yars.

Ít nhất cách tiếp cận tương tự đã được áp dụng ở Liên Xô trong quá trình chế tạo RSD-10 Pioneer, giai đoạn đầu tiên và thứ hai của Temp-2S. Và khó có khả năng Liên bang Nga đã đi theo một con đường khác. Đặc biệt khi Yars là phiên bản hiện đại hóa của Topol, vốn được phát triển từ Temp-2S.