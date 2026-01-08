Thống kê đáng tự hào của U23 Việt Nam: Vượt xa Thái Lan, hơn cả Qatar, UAE

Trang web Transfermarkt đã tiết lộ giá trị chuyển nhượng cầu thủ của các đội tham dự giải U23 châu Á 2026. Tổng giá trị chuyển nhượng cầu thủ của đội tuyển U23 Thái Lan chỉ bằng gần một nửa so với đội tuyển U23 Việt Nam.

Đội U23 Thái Lan được định giá 1,45 triệu euro, xếp thứ 15 trong số 16 đội tham gia giải U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam, một thành viên khác của khu vực ASEAN, đã trở thành đội bóng có giá trị nhất Đông Nam Á, với tổng giá trị 3,13 triệu euro, xếp thứ 11 trong danh sách các đội tham dự giải châu Á.

Đáng nói, tổng giá trị của U23 Việt Nam thậm chí vượt qua các quốc gia Trung Đông lớn như UAE, Qatar và Jordan. Điều này phản ánh sự nâng cao liên tục về trình độ cầu thủ và hệ thống phát triển của U23 Việt Nam trong những năm gần đây. Con số kể trên là thành quả rất đáng tự hào của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong chiến lược đào tạo trẻ.

U23 Việt Nam có tổng giá trị chuyển nhượng cầu thủ cao hơn gấp đôi U23 Thái Lan.

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia, đội cùng bảng với U23 Việt Nam, là đại diện có tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất, lên tới 9,2 triệu euro.

Đứng thứ hai trong danh sách là Iran, được định giá 9,13 triệu euro. Khá bất ngờ khi U23 Trung Quốc lại là đội xếp thứ ba với giá trị 8,48 triệu euro.

Trong khi đó, hai đội bóng lớn đến từ Đông Á, đội U23 Hàn Quốc với 6,98 triệu euro và đội U23 Nhật Bản với 6,58 triệu euro, vẫn nằm trong số những đội hàng đầu, nhờ chất lượng cầu thủ và hệ thống đào tạo trẻ bài bản.