Báo Trung Quốc: “Chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam sẽ thay đổi cục diện giải U23 châu Á”

“Chiến thắng ấn tượng 2-0 của U23 Việt Nam trong trận mở màn có thể thay đổi cục diện giải U23 châu Á”, đây là tiêu đề vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải vào chiều 7/1. Bài viết này cho rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ giành một chiến thắng về mặt kết quả, mà toàn đội còn làm được điều lớn lao hơn thế rất nhiều.

“Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, bạn có thể nghĩ đó chỉ là một chiến thắng 2-0 thông thường. Nhưng nếu hiểu được diễn biến, bạn sẽ nhận ra rằng trận đấu này có thể đã âm thầm thay đổi cục diện Giải vô địch U23 châu Á năm nay.

Trong trận đấu mở màn, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại Jordan; bàn thắng đầu tiên được ghi ở phút thứ 15; và như vậy, cú sốc đầu tiên đã xảy ra.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại là U23 Việt Nam? Chiến thắng này có ý nghĩa gì đối với U23 Trung Quốc? Liệu giải vô địch U23 châu Á đã thực sự bước vào "giai đoạn khó đoán"?” – trang 163 đưa ra bình luận ngay trong phần mở đầu.

Trang 163 tiếp tục đánh giá về trận đấu của U23 Việt Nam: “Xét theo diễn biến trận đấu, đây không phải là chiến thắng nhờ may mắn, mà là một chiến thắng đã được lên kế hoạch từ trước.

Với thời lượng kiểm soát bóng gần như ngang bằng, U23 Việt Nam đã làm được ba điều quan trọng: Thứ nhất: Họ cực kỳ kiềm chế trong các lựa chọn tấn công, tránh dâng cao tấn công một cách mù quáng và chỉ tăng tốc khi đội hình đối phương bị lỏng lẻo.

Thứ hai: Lối chơi ở tuyến giữa và tấn công của họ rất mạch lạc và được kiểm soát tốt, với những đường chuyền quyết đoán và rất ít những đường chuyền về phía sau không cần thiết.

Thứ ba: Ngay cả sau khi dẫn trước, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mặc dù Jordan có những pha tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai, Việt Nam vẫn duy trì được đội hình vững chắc xuyên suốt trận đấu.

Bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 15 là minh chứng cho hiệu quả của pha phản công; bàn thắng thứ hai ở phút thứ 42 là kết quả của việc thực hiện chiến thuật bài bản”.

Trang báo Trung Quốc cho rằng chiến thắng của U23 Việt Nam hứa hẹn thay đổi cục diện ở giải châu Á.

Trang 163 thậm chí cho rằng cách mà U23 Việt Nam đánh bại Jordan có thể trở thành “hình mẫu” cho nhiều đội bóng ở châu Á:

“Tình hình ở bảng A thực tế đã thay đổi một cách tinh tế sau trận đấu này.

Trước tiên, chúng ta hãy xem xét ba yếu tố thực tế:

Thứ nhất, cấu trúc bảng đấu khá thuận lợi. Ả Rập Xê Út, với tư cách là nước chủ nhà, về lý thuyết là đội ổn định nhất; sức mạnh tổng thể của Kyrgyzstan tương đối yếu; và ứng cử viên thực sự cho vị trí thứ hai là Jordan.

Thứ hai, U23 Việt Nam đã đánh bại một "đối thủ mạnh trong trận đấu 6 điểm". Việc trực tiếp đánh bại đối thủ chính tương đương với việc họ đã đi được một nửa chặng đường.

Thứ ba, lối chơi của họ có thể sao chép được. U23 Việt Nam không dựa vào sự tỏa sáng cá nhân, mà dựa vào một phương pháp tiếp cận chiến thắng có hệ thống, điều đó có nghĩa là họ thực sự ổn định hơn khi đối đầu với các đội yếu hơn.

Nếu U23 Việt Nam thi đấu đúng với khả năng của mình ở vòng tiếp theo, họ nhiều khả năng sẽ giành vé vào vòng trong sớm hơn một vòng.

Vài năm trước, có lẽ bạn sẽ cho rằng nhận định này là phóng đại; nhưng giờ đây, không ai dám đánh giá thấp nó nữa.

Trận đấu mở màn này thực chất đã gửi đi ba tín hiệu.

Trước đây, nhiều trận đấu U23 có nhịp độ nhanh nhưng dễ xảy ra lỗi; tuy nhiên, trong trận đấu giữa Việt Nam và Jordan này, nhịp độ trận đấu được kiểm soát tốt và lỗi mắc phải rất ít.

Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là các chương trình đào tạo trẻ của nhiều đội tuyển châu Á đã bước vào "giai đoạn chú trọng thực hành".

Jordan không thiếu thể lực, nhưng họ chậm hơn đáng kể trong việc xử lý bóng ở những khu vực quan trọng; các cầu thủ Việt Nam bù đắp cho bất lợi về thể lực bằng cách sớm chiếm lĩnh vị trí và chuyền bóng nhanh.

Điều này cho thấy rằng công nghệ kết hợp với nhận thức đang dần bắt kịp những ưu điểm của sức mạnh thể chất thuần túy.

Từ việc điều chỉnh vị trí và thời điểm thay người đến việc kiểm soát nhịp điệu, U23 Việt Nam rõ ràng chiếm ưu thế trong các chi tiết nhỏ.

Trong những giải đấu kiểu này, việc ai chạy khỏe nhất để giành chiến thắng không còn là yếu tố quan trọng nữa”.

Truyền thông Trung Quốc ấn tượng rất mạnh với chiến thắng của U23 Việt Nam.

Bài viết của 163 cũng cho rằng ngay chính U23 Trung Quốc cũng có thể phải học hỏi U23 Việt Nam khi bước vào giải châu lục:

“Trở lại với U23 Trung Quốc. Vào tối 8/1, toàn đội sẽ có trận gặp Iraq, tiếp theo là các trận đấu với Australia và Thái Lan.

Trên lý thuyết, đây không phải là một bảng đấu dễ dàng. Nhưng có một lợi thế thực sự mà nhiều người đã bỏ qua – một số cầu thủ người Iraq đang thi đấu ở châu Âu không thể tham gia.

Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là giải đấu đã quay trở lại với tinh thần "làm việc nhóm".

Chiến thắng của U23 Việt Nam cho thấy rằng, chỉ cần đi đúng hướng, sự tích lũy chắc chắn sẽ mang lại phần thưởng.

U23 Trung Quốc cũng đang ở giai đoạn này – đội hình trẻ hơn, lối chơi thống nhất hơn và mục tiêu thực tế hơn.

Sự cạnh tranh này có thể không phải là một bước tiến vượt bậc, nhưng miễn là chúng ta chơi những trận đấu có ý nghĩa, dù chỉ là một bước tiến nhỏ, thì đó vẫn là một xu hướng đi lên.

Trận đấu mở màn kết thúc với tỷ số 2-0, một kết quả bất ngờ và cũng là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong tư duy.

Bóng đá trẻ châu Á không còn được xếp hạng theo "danh tiếng" nữa.

Vào tối 8/1, chúng tôi hy vọng sẽ được chứng kiến không phải một màn ra mắt do dự và rụt rè, mà là một màn ra mắt sáng suốt, chín chắn và được định hướng tốt”.